洪卓立疑勾起失戀痛頹廢翻唱　容祖兒聽到眼濕濕

樂壇天后容祖兒相隔3年推出新歌，在MV中展現影后級演技，獲網民力推喪Loop，連師弟洪卓立也翻唱向大師姐致敬，但滿面鬚根兼有大眼袋的他唱到一殼眼淚，「頹廢Look」令網民擔心，猜測他情傷未愈。

容祖兒日前推出新歌《九秒九》，除Fans高呼「耳朵懷孕」外，MV亦驚喜處處。MV中她突然接到緊急電話，急急換衫、執行李趕飛機，在一鏡到尾的拍攝中，她手忙腳亂地脫去碎花上衣，露出白色Tube Top及打底褲，再忙亂地穿上毛衣及長褲，期間不慎仆倒地上，Fans隔住個Mon也感受到她的痛。

面青唇白冇剃鬚

祖兒的神級演繹震撼不少歌迷，連師弟洪卓立也深受感動，拍攝翻唱片支持大師姐，不過，轉走實力路線的他一副「頹廢Look」，除了一頭亂髮兼面青唇白外，還有鬚根及浮腫紅眼，狀態麻麻，他寫道：「祖祖新歌《九秒九》，聽了兩次，就已經很想把這個情緒錄下來，錄得有點粗糙，但又覺得這首歌很有感覺。」祖兒回覆：「立仔，聽到我眼濕濕呀！」洪卓立亦回話：「祖祖，我聽到喊晒呀！」

洪卓立的深情演唱獲網民大讚「好好聽」，但亦有不少網民為他擔心，懷疑他尚未放下前度劉沛蘅（Hillary），分手半年仍在失戀的苦海中浮沉，有人留言祝他早日走出「情感的禁區」：「失戀啫！唔使搞到自己咁嘅。」又有人送上鼓勵：「希望你Move On到。」