娛圈單打︱唱到高音即爆喊　真性情定遮羞布

貴為天后級的楊千嬅，近年在港堪稱運滯，唔止開演唱會被指滯銷，就連出任《中年好聲音2》的終極評判，都因為唱功不及參賽者而惹來質疑。嗱，失之東隅，收之桑榆，香港係彈丸之地，多阻滯唔緊要，內地有景就得啦！千嬅早排在內地舉行世界巡迴演唱會，場場爆滿，再次印證天后身價！

來到成都場，觀眾都非常熱情，就算千嬅唱嘅係廣東歌，內地粉絲一樣大聲跟住唱。睇到呢一幕，本來唱緊經典歌《再見二丁目》的千嬅再也忍不住，感動到哭成淚人！結果整整一大段都無法唱出，由台下粉絲聲嘶力竭代唱，粉絲愛偶像之情，真係溢於言表！

即係咁，千嬅係出名的大笑姑婆，性情中人，唱歌被感動到喊，然後喊到唱唔到，呢個場面，香港觀眾司空見慣。但又不禁惹來網民質疑，點解鑊鑊都係唱到高音部分，千嬅先至爆喊呢？不懷好意者的陰謀論認為，千嬅因為唱唔到高音，又不能用幕後代唱，惟有使出爆喊呢一招，以喊遮醜，萬試萬靈！

可能只係咁啱得咁蹺啫，好事之徒因此批評千嬅呃飯食，咁就言重咗啦！粉絲之所以喜歡千嬅，就係因為只此一家的真性情，開心大笑，感動大哭，心口掛個勇字，一直係佢嘅烈女本色。

再講，家陣內地嚴打「假唱」，連台灣天團五月天都一度中招受查，甚至有歌星因為唱少幾首歌，即刻被內地觀眾大叫回水，所有在內地開騷的歌星，都一定要展示真材實料，唔敢欺場。所以啫，爆喊呢一招，可一不可再，冇可能晚晚用上，一陣搞到被有關部門調查，咁咪水洗唔清？