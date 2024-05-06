飛武漢畀人圍　佘詩曼「胸」降吸金被粉絲搞喊

視后佘詩曼日前在武漢艷麗登場，引來大批粉絲圍觀，把現場擠得水洩不通，她更被讚真人靚過照片，身材弗爆，即使說成20歲出頭也毫無違和感。而將於本月底生日的她，更獲粉絲送上製作視頻，令她感動得眼濕濕。

佘詩曼去年憑台慶劇《新聞女王》令人氣再次登頂，於《萬千星輝頒獎典禮2023》狂掃三大女主角獎項，更成為首位三屆視后，認真威水！不過奪獎後的她工作仍未有停下來，還是繼續中、港兩邊飛，忙得不可開交，有網民於本月初於中環巧遇阿佘後，事隔兩日，阿佘已火速飛到武漢搵真銀。

狀態大勇的阿佘穿上火紅色低胸連身裙，盡現弗爆身形，甫抵達活動場地，已吸引大批粉絲圍觀，把現場擠得水洩不通，大會亦出動多位保安及工作人員貼身保護，不過仍難抵粉絲們熱情，阿佘亦不斷向現場人士揮手，有粉絲成功越線向阿佘索取簽名相，即使其他人未能找到機會與伊人作近距離接觸，也有大聲歡呼以示歡迎，期間亦有圍觀者以阿佘於《新》劇的角色「Man姐」稱呼她，還不斷大讚她很美：「真人比照片還美！身材絕絕子，說20歲出頭也沒人不信吧。」

將於本月28日生日的阿佘，除了獲粉絲製作窩心視頻，內裏收集了各地粉絲對她的心底話，片段中有粉絲模仿阿佘的主播角色來演繹，活動現場亦播放了一條短片，對於粉絲的熱情表現，阿佘感動得眼濕濕，及後大會亦向她送上蛋糕提早慶生。

驚喜登場《超越班2》

而為內地綜藝節目《無限超越班》擔任導師的阿佘，雖然一直盛傳將出任第二季導師，惟最終因行程關係未能配合，但早前她於社交網發布靚相，並標記了《無限超越班2》，之後網上亦流傳她錄製節目的路透照，令大批網友非常期待，節目近日終於播出，以飛行導師身份驚喜登場的她，除了令好姊妹興奮不已，不斷拍手表示歡迎外，現場其他學員也開心不已，席間阿佘給予學員演技評價外，還大方分享自己的演戲心得。