Rosanne@2R再戰樂壇　18年後自資做跳唱歌手

前女子組合2R成員黃婉君（Rosanne）下嫁靚仔牙醫後，全職相夫教子淡出娛圈，但相隔18年後，正布宣布全面復出回歸樂壇，將於本月17日假中環舉行新跳唱歌《帥起來》記者會，屆時圈中好友、粉絲到場支持外，還有驚喜嘉賓現身。

osanne接受訪問時，指推出新歌全是無心插柳：「其實我之前以首位非韓籍藝人身份接咗韓國防脫髮洗頭水廣告，個老闆好重用我，叫我搵香港著名底班拍廣告片，但製作完後，我又發現冇主題歌喎，咁激發我開始製作新歌囉。」至於首度挑戰跳唱歌，她又指全因囝囝一句話，指囝囝有感她學舞兩年，為何不學致用，以跳唱形式表演回饋粉絲，她說：「之前我係完成唔識跳舞，因為喺2R度，同妹妹Race主要擺吓甫士，跳幾吓就得，但囝囝話喺台上跳舞冇咁悶，多啲嘢表演到，我都覺得係，所以決定試吓，拍MV前，喺室內練舞就冇乜嘢，但拍MV時喺戶外，所有嘢都唔同晒，都有難度嘅，但我都克服咗，依家好鍾意跳舞。」

她又指新歌自資了6位數打造，由籌備、錄音花半年時間，拍MV都用了3個月，絕對是誠意之作，還說在錄音室時感覺良好，皆因成為媽咪後，每日只聽到兩個仔的嘈雜聲，但在錄音室只聽到自己的聲音，令她心情放鬆，變得更愛唱歌。問到是否繼續推出新歌，她直言陸續有來，且稍後將舉行大型騷，望粉絲會繼續支持她。