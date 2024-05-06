矯正圓肩簡易動作　告別肩頸背痛

都市人經常久坐不動，加上長時間對着電腦和手機，如果姿勢不正確，很容易便會導致肩頸背痛，更會形成圓肩的體態問題，即肩膀前傾，背部圓弧過度凸起，不但影響外觀，身形顯得厚實之外，還會引致肌肉疼痛疲勞，嚴重更會出現關節炎、頸椎病等疾病。要改善日常的不良姿勢，不妨試試以下的伸展動作和留心需要注意的生活事項，及早預防和矯正圓肩。

圓肩的成因多數與日常不良姿勢有關，長期錯誤的姿勢會令頸部過度用力，導致胸部肌群過度緊綳，背部肌群無力，繼而出現圓肩。雖然圓肩和駝背非常相似，但兩者的分別在於，前者為兩邊肩膀向前縮，頸椎和脊椎隨之而往前彎曲，從側面看起來的話，頸部和背部呈現圓弧形。後者則為背部過度彎曲，令肩膀和頭部向前傾斜，加重肩頸負擔。

如果不正視圓肩的問題，除了影響外觀之餘，長遠而言更會有損健康，要改善圓肩，可嘗試進行橋式運動，首先躺在地板上，雙膝彎曲，雙腳平放在地板上，然後慢慢地抬起臀部，直到身體成一直線，維持這個動作數秒後再緩慢地放下，重複動作10至15次，由此強化背部和腹部肌肉。另外也可以夾緊肩胛骨，重新打開前縮的圓肩，首先要保持上身挺直，雙手往後拉且手掌對齊，盡量將肩胛骨擠壓在一起，維持10秒再慢慢放下，重複10次。日常生活中也要注意姿勢是否正確，改掉不良姿勢才是預防圓肩的最佳方法。