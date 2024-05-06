點石成金　「家」添原始氣息

石，作為建材，由來已久，其質感堅硬、粗獷、實而不華，但可塑性奇高，只要懂得善用，加以琢磨，往往能成就出建築界的奇迹！像今次介紹的概念建築「A villa inspired by the grandeur and mystery of Stonehenge」，受世界文化遺產啟發，以宏偉的姿態屹立於天地之間，將石材的力量與美感展現得淋漓盡致。

新版巨石陣

回顧人類的建築史，不乏驚世傑作，以巨石堆砌而成的古埃及金字塔是表表者，經歷數千年仍屹立不倒，還為後世的建築師帶來了設計靈感。至於出自設計師Maria Dudkina的「A villa inspired by the grandeur and mystery of Stonehenge」，則是受另一項古老而神秘的建築界奇迹——巨石陣（Stonehenge）所啟發。

外觀上，這款度假別墅為扁圓柱體建築，周邊有數十根約6米高巨石撐起上層的圓頂結構，看起來像一個個圓形蛋糕的餅底。那些未經雕琢的條狀石塊，粗壯而堅固，各有不同形態，加上表面有蕨類植物攀附，像自然生成的產物，展現了石材建築應有的個性。

融入大自然

由於設計師是以石頭為整個建築概念的核心元素，室內設計也以返璞歸真為基調，無論客廳、飯廳、睡房均選用屬於Earth Tone的米灰色來布置，再襯上木質家具與布藝梳化，以營造出淡雅靜謐的居住氛圍。另外，為了讓入住者跟周圍的自然環境有更緊密的連繫，別墅的外牆乾脆用上一幅幅落地玻璃，以引入自然光，配合開放式布局，令室內空間顯得開揚，也確保室內每個角落都有機會看到戶外的草原景觀。

值得一提，別墅的頂層可作不同用途：當鋪上草皮，可以野餐搞派對；設置露天泳池，則可游水曬太陽，可謂極具彈性。