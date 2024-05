點石成金　「家」添原始氣息

「A villa inspired by the grandeur and mystery of Stonehenge」 的設計靈感源自英國巨石陣。(互聯網)

石,作為建材,由來已久,其質感堅硬、粗獷、實而不華,但可塑性奇高,只要懂得善用,加以琢磨,往往能成就出建築界的奇迹!像今次介紹的概念建築「A villa inspired by the grandeur and mystery of Stonehenge」,受世界文化遺產啟發,以宏偉的姿態屹立於天地之間,將石材的力量與美感展現得淋漓盡致。

新版巨石陣

回顧人類的建築史,不乏驚世傑作,以巨石堆砌而成的古埃及金字塔是表表者,經歷數千年仍屹立不倒,還為後世的建築師帶來了設計靈感。至於出自設計師Maria Dudkina的「A villa inspired by the grandeur and mystery of Stonehenge」,則是受另一項古老而神秘的建築界奇迹——巨石陣(Stonehenge)所啟發。

外觀上,這款度假別墅為扁圓柱體建築,周邊有數十根約6米高巨石撐起上層的圓頂結構,看起來像一個個圓形蛋糕的餅底。那些未經雕琢的條狀石塊,粗壯而堅固,各有不同形態,加上表面有蕨類植物攀附,像自然生成的產物,展現了石材建築應有的個性。

融入大自然

由於設計師是以石頭為整個建築概念的核心元素,室內設計也以返璞歸真為基調,無論客廳、飯廳、睡房均選用屬於Earth Tone的米灰色來布置,再襯上木質家具與布藝梳化,以營造出淡雅靜謐的居住氛圍。另外,為了讓入住者跟周圍的自然環境有更緊密的連繫,別墅的外牆乾脆用上一幅幅落地玻璃,以引入自然光,配合開放式布局,令室內空間顯得開揚,也確保室內每個角落都有機會看到戶外的草原景觀。

值得一提,別墅的頂層可作不同用途:當鋪上草皮,可以野餐搞派對;設置露天泳池,則可游水曬太陽,可謂極具彈性。