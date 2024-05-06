眾星爭演黑武士！唯獨是呢位金像影帝拒絕接演

踏入5月是《星球大戰》月，而今年亦適逢是《星球大戰前傳：魅影危機》（Star Wars: Episode I – The Phantom Menace）上映25周年紀念，是時候回顧一下！影片是《星戰》片集中首部前傳，故事講述黑武士-「阿拿堅」（Anakin Skywalker）童年時代的遭遇，童星積萊特（Jake Lloyd）飾演該角色，而續集就由加拿大男星希登基斯甸臣（Hayden Christensen）接棒飾演少年黑武士，原來在他接演該角色時有多達300名演員試鏡，其中包括以下幾位知名男星。

基斯頓比爾

由童星出身的英國男星基斯頓比爾（Christian Bale）未演「蝙蝠俠」之前，原來曾一度傳出飾演少年黑武士，不過最終未成事。基斯頓一直都沒有透露太多有關傳聞飾演少年黑武士一事。

賴恩菲臘比

美國男星賴恩菲臘比（Ryan Phillippe）曾被獲斟飾演少年黑武士，但就因為年紀太大而唔成事。賴恩曾於訪問中重提舊事：「我好想演呢個角色，我有同妮妲莉寶文（Natalie Portman）一齊試過鏡。不過喺現實生活中我大過佢7年，太老喇。29歲比阿拿堅老好多。」

保羅獲加

原來就連《狂野時速》（The Fast and the Furious）已故男星保羅獲加（Paul Walker）都曾有機會飾演少年黑武士，保羅曾於2000年受訪時直言對未能獲得此角而失望，他表示：「我唔知自己有幾近可以獲得此角色。Joshua Jackson都係其中一位有機飾演那個角色嘅人。我當時就諗：『你千祈唔好贏我獲此角！』不過同時我就諗如果佢獲此角都總好過由一個來自加拿大嘅無名氏希登基斯甸臣飾演那個角色。」

里奧勒度狄卡比奧

奧斯卡金像影帝里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）當年憑《鐵達尼號》（Titanic）而成為灸手可熱的巨星，《星戰》導演佐治魯卡斯（George Lucas）睇中他的名氣而邀請過他於《星戰前傳》續集《複製人侵略》中飾演少年黑武士，里奧仔多年後受訪時亦證實過2人見面傾合作一事，不過最終傾唔成，他拒絕接拍。里奧仔解釋因為當時他認為自己未準備演那個角色。