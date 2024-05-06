蘇韻姿離巢後終於公布去向　秘密「照顧」小朋友

前港姐蘇韻姿離巢後，令人更懷念她在《愛．回家之開心速遞》「紅衫魚」的演出。曾於《愛．回家》中飾演老師的她最近原來真的成為老師。加盟了謝東閔和吳業坤的音樂學院，開設音樂劇兒童歌唱班，並會以全英文授課。

她亦不時在社交平台分享靚相及生活，她早前於電車留影並於社交平台分享靚靚夜景相，並寫道：「 Ding ding My favourite mode of transport in hk, I love the slow pace, the mild breeze and the easiness of life as you watch the lights go by…」趙璧渝大讚：「Gorgeous ✨✨」杜以辰大派心心眼：「😍😍😍」

蘇韻姿即將教授暑期音樂劇兒童歌唱班，她說：「係一個短暫嘅課程，之前都有試過幫小朋友補習、教小朋友唱英文歌，本身都好鍾意小朋友。」她笑言：「心如現實又可以做一個老師，幾得意嘅體驗。」離開無綫後，蘇韻姿有很多新嘗試：「可能之前拍攝時間唔穩定，唔容許我可以做到呢啲嘢，始終教小朋友，每日要有穩定嘅時間，我想認真對待，唔想因為拍嘢而影響教班嘅進度。𠵱家係Perfect嘅Timing，本身好想做呢樣嘢，亦都鍾意同小朋友相處，依家就可以嘗試。」

她又謂：「教育方面係有興趣嘅，本身都有幫人補習過，嚟緊都有傾緊唔同嘅合作，稍後再宣布畀大家。演藝方面亦有其他嘗試，例如直播工作同拍攝工作，可以喺唔同嘅位有新嘗試同發展，呢種彈性都係我想追求嘅事。希望我喺唔同嘅範疇發展會愈嚟愈好，亦希望大家見到我喺唔同嘅位置都可以做到發光發亮。」