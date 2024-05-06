無論你阿媽是地獄廚神，又或是真正廚藝了得，來到母親節就會有免「煮」金牌，帶她們出去食飯，有機會讓她們休息一下。坊間餐廳在這個大節日，紛紛推出各行各業的主題菜單，大家可以投其所好，揀選合的中西日美食，好好慰勞媽媽個胃。

山頂多國菜

偶然有空閒，和家人去山頂一遊，既舒適又自在。該區多國美食餐廳於5月12日供應3至4人享用的母親節6道菜套餐，菜式包括鮮蝦牛油果杧果沙律及帕爾馬火腿、香燒澳洲牛柳配鵝肝、泰式椰子雞湯、印度燒烤智利海鱸魚和甜品拼盤等，夠晒豐富。同時間，餐廳亦推出多款全新菜式，泰式古法咖喱炒大蝦以黃咖喱配泰國虎蝦，香濃彈牙，另外有冬蔭功湯和鮮菠蘿海鮮炒飯等。西餐則有香燒豬腩肉意大利麵包、西班牙皌蒜蝦辣肉腸、羅勒香草醬布拉塔芝士扁意粉及南非和牛西冷牛扒。至於印度風味就有印度燒燒羊和印度溫達盧咖喱等，總有一款合媽媽心水。

貼心細節

有時一個貼心的舉動，也可令對方好窩心。餐飲集團旗下的韓國、歐陸和法國餐廳，會於母親節當日，為預訂的餐桌上附上一支鮮花，令用餐體驗更加溫馨。米芝蓮星級韓國1餐廳更為大家準備了一道神秘菜式，讓大家吃出驚喜。意大利餐廳預備了節日限定的小龍蝦生薄片配番茄、酸豆、馬蘇里拉芝士，以及鹽烤多寶魚配時令蔬菜和魚湯等美食。至於米芝蓮星級中菜廳，就有滋補的菜膽北菇燉花膠，讓媽媽進補。

有得玩有得食

偶然和媽媽參加不同運動，有益身心。數碼港一間五星級酒店法式小酒館於5月11日不同時段推出花漾饗宴，客人可揀選參加「呷一杯」多肉植物療愈工作坊或「茶杯花園」花藝工作坊，打造自己專屬的植物或花卉，再享用法式洋葱湯、海鮮扁意粉及血橙杧果焦糖布丁3道菜套餐。5月12日餐廳會有母親節4道菜菜單，包括薄切水晶藍蝦刺身、椰菜花忌廉湯、美國肉眼扒和雲呢拿栗子慕絲蛋糕等。日式居酒屋有母親節6道菜晚市套餐，包括海參‧桃膠配無花果柚子汁、豚角煮櫻花蝦花膠、大根南非鮑魚清湯和西班牙紅蝦釜飯等。至於創意粵菜食府會有8道菜限定套餐，供應一帆風順大花蝦伴稻庭烏冬、黑蒜蒸龍躉和金腿汁火腿溏心南非鮑魚伴花膠等菜式，此套餐更附有餐酒，可和媽媽舉杯暢飲。

身心滋潤

日夜為子女盡心盡力，偶然媽媽都想放假，西九一間五星級酒店推出母親驚喜禮遇，5月11日至12日，高級中菜廳推出母親節4人套餐，菜式有黑松露金湯燴燕窩、開心果仁碎醋香黑豚豬柳和荔枝柴炭燒農場雞等。酒吧的春韻茶語母親節限定版下午茶，特別打造玫瑰造型的椰汁燕窩燉蛋白，享用後更可將限定的日本白桃雲呢拿蛋糕買回家繼續慶祝。客人於現時至5月12日期間，惠顧自助餐、酒吧或中菜，可獲免費體驗指定品牌的專業護膚診斷服務、皇牌肌底精華神搭配系列護膚試用裝和現金禮券等，食飽又可扮靚。

神秘驚喜

外國的唐人街，經常有很多改良的中菜，上環的高級中菜廳以外國的中菜再變奏，餐廳於5月11日及12日推出母親節主題套餐，午市套餐有芝麻蝦多士、香酥鴨西柚沙律、焗芝士虎蝦伊麵和燒豉油雞等，晚市套餐有冰鎮醉鮑魚、招牌香酥鴨、鮮蜜桃咕嚕肉和清蒸海上鮮等，每位惠篢的母親可即場獲一份神秘禮物，令人期待。

矜貴之選

高質食材能打造各種佳餚，中環高級創意中菜館於現至5月12日推出母親節「世說．珍馨」午市及晚市套餐，午市套餐有椰青蟹肉翅和蝦乾玉冰燒煮海參，晚市會有20年新會陳皮花膠川貝燉疆魚肉湯、椰白蛋白蒸蝦、原味乾蠔扣溏心吉品鮑魚、36小時慢煮皇帝鵝和八寶釀鵝等。同時間，因應餐廳2周年，推出全新世味人身嘗味菜單，當中有慢煮泡椒蟶子皇、鮮鮑魚昆布雪蓮子燉乾貝湯、古越龍山20年花雕蛋蒸龍蝦和麒麟魚等，配全新的創雞尾酒系列，別具風味。此外，餐廳和灣仔善用本地食材的創意餐廳於5月30及31日推出四手聯乘8道菜菜單，菜式有花雕糟滷酒生蝦千層、泡椒蟶子皇和龍蝦蟹肉文思豆腐羹等，美味有新意。

法式佳餚

精緻又高級的法國菜，是節日慶祝首選。餐飲集團旗下的法國餐廳分別於5月12日推出不同母親節優惠。尖沙咀米芝蓮一星高級法國餐廳的8道菜晚餐，有海膽配雅枝竹、池魚配魚子醬、蘇格蘭海螫蝦和乳鴿配紅菜頭馬告山胡椒等，客人可於室內或戶外庭院用餐，於5月12日惠顧有買三送一優惠。中環的現代法式餐廳的6道菜晚餐有蒜香鰻魚、法國鴨肝配海藻白奶油醬汁和法國蘑菇湯配香菇黑椒卷等，5月12日享用此菜單，客人可獲贈火燄雪山。法式餅店會推出母親節紅桑子拿破崙蛋糕，表面以心型朱古力片和玫瑰花裝飾，簡約華麗，最襯高貴的媽媽。