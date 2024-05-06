尼古拉斯基治兒子涉毆打阿媽被警方調查

美國男星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）的33歲兒子Weston素來被精神問題困擾，他上月28日晚上涉嫌襲擊美國女星母親Christina Fulton！事發於Christina的洛杉磯寓所，Weston先與母親口角，繼而向她動粗。有人報警求助，救護車抵達Christina寓所，她卻拒絕送院。警方到場時，Weston已逃離現場。其後Christina外出，被狗仔隊拍到左眼下有嚴重瘀傷。知情者透露Christina角度的說法，Weston因為情緒低落，她前去安慰他，但否認兩人有爭執，並希望大眾尊重她一家的私隱。警方現正找尋Weston準備向他問話，以毆打重罪方向調查。

尼古拉斯與Christina於1988年開始拍拖，於1990年誕下Weston後，1年內就分手，不過Christina亦客串尼古拉斯主演的1998年電影《天眼追凶》（Snake Eyes）。Weston於2011年參與打鬥後被關進精神病院，當時Christina於訪問將兒子的精神問題歸咎於舊愛：「尼古拉斯基治摧殘並阻礙了他，做了非常可怕的事……我是獨力扶養Weston長大的人，我是獨力照顧Weston的人。他父親總是非常忙碌做演員。」