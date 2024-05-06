陳嘉慧當媽後首出Post　晒性感靚相同老公深情Kiss

無綫小花陳嘉慧（Erica）3月公布小公主已經出世，久未有更新社交網的她，近日就分享一輯與老公的放閃靚相，更難得再次以性感打扮示人。

嘉慧昨日（4日）連環上載3個Post，相信是與Calvin去年拍攝的一輯婚紗相，她發文指：「好耐都冇post過相，等我post番啲靚靚相先#之前影的一輯相#都冇分享過畀大家#係我自己好鍾意嘅一輯！」之後又補充：「#原諒我嘅洗版#因為我真係好鍾意呢輯相。」

相中所見，嘉慧穿上一襲鑲有白珍珠的黑色吊帶長裙，化上濃妝的她坐在復古車廂內大晒珠寶首飾，加上身後大露背，極有女人味。另一張則見到Calvin為她撐傘的二人正面照，原來陳嘉慧的長裙為低胸設計，前面配有很多蝴蝶結和多層毛毛，至於身旁的另一半也配合地作出復古打扮，兩人更深情擁吻放閃。

網民都大讚嘉慧這輯照片很美，可謂狀態巔峰，紛紛留言：「咁索得唔得㗎」、「你同你老公kiss好sweet好恩愛」，嘉慧都有親自回覆指：「希望可以快啲恢復到呢個時候」。但更多網民期待嘉慧早日復出拍劇：「幾時會復出呀」、「太掛住Erica」、「這個look襯你，下套劇這個look吧！」