陳奕迅開騷扭傷腰痛到喊　暫停跳舞環節

歌手陳奕迅（Eason）正舉行世界巡迴演唱會，上星期開始展開武漢站6場演出，豈料演出時跳舞太投入而拉傷腰，及後舞台上的Eason邊唱邊托着腰，因痛楚而閃出淚光，最後更暫停緊接勁歌熱舞環節，改以站立接受歌迷點唱。腰痛之下Eason卻愈唱愈厲害，演繹「腰痛」版《浮誇》讓歌迷聽出耳油。

Eason昨晚為尾場站台，唱到《人生馬拉松》時，觀眾明顯看到於大螢幕上的他，邊唱邊露出痛苦表情，最初以為他為歌而投入，漸漸才發覺有異樣，可見他堅持唱到最後。及後Eason停下來跟台下觀眾解釋：「謝謝大家，唉，謝謝你們。今天很特別，你知道，我演唱會有個超High的部分，我昨天到這個跳快歌的部分，我Chok到了，國語是『拉』到？是因為自己太興奮了， 跟年紀沒關係，哈哈，是一個意外！今天我很擔心，能不能完成，至少⋯唱的部分還可以，身體的能量可能沒辦法，所以很困擾⋯我剛真的是痛到哭出來，從來未試過這樣子，剛真的很痛，不是悲傷的痛，真的不好意思。」

觀眾聞言起哄大叫他「不用再跳」，他說：「你們對我太好啦， 不用跳，唱歌就好？那我不用換衣服囉！你們想聽甚麼？粵語？接着他從歌迷的投票之中，一口氣唱了《十面埋伏》，《陀飛輪》、《與我常在》《忘記歌詞》、《浮誇》、《沙龍》。」最後他忍着腰痛，繼續跑兩邊舞台多謝觀眾。

演出過後，Eason返回酒店休息，他表示先是浸了一個熱水浴，讓腰骨疼痛紓緩，連話也不能多講，因為一笑用力也會痛，按摩師傅也認為他不宜再作按摩，只宜早點休息，所以他打算返港後再求醫。