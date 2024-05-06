Ian宣布7月首開個人騷　預告騷肌：唔一定要露晒！

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（6日）在觀塘apm商場出席記者會，宣布將於7月20至22日舉行首個個人演唱會，現場逾500粉絲撐場。

Ian稱已為個唱密鑼緊鼓籌備中，舞台設計及部分內容已敲定，心情興奮又期待，有種熱血沸騰的感覺：「之前有聽人反映過，我大部分係慢歌會唔會好悶，但事實上唔會，近年我都有嘗試唔同曲風，而且音樂班底好鼎盛，會有管弦樂坐鎮。」他指除唱歌外，又會表演樂器及跳舞，施盡渾身解數，問到會否騷肌？他坦言：「我一直有健身，到時睇吓現場氣氛，而且性感唔係露晒畀大家睇，有時若隱若現都好性感。」跳舞方面，他自認未能超越隊友，笑言能緊隨他們步伐已不錯，自己為此下了不少苦功。今次Ian會身兼音樂總監一職，他直言是自己爭取：「因為做埋音樂總監，可以將自己心目中嘅音樂會更好呈現畀大家，雖然係忙好多，但一定會係值得。（收多份人工？）酬勞冇變，我做音樂總監唔係為錢。」提到之前有指他將開5場演唱會，但現時只有3場，問是否預加場？他說：「希望3場係暫時性公布，加場要睇大家嘅反應，我都會努力爭取，我知道個場地仲有檔期，我都有信心可以加場。」

講到下月舉行的MIRROR粉絲見面會，成員各做一場被指搶錢，他稱由公司安排決定，問到又見面會又演唱會，會否擔心歌迷荷包吃不消？他說：「係，我會盡自己努力，會做出對得住大家嘅演出。」至於將舉行的《CHILL CLUB》頒獎禮，Ian成男歌手最後5強，問他是否有信心撼贏隊友及張敬軒？他謙稱：「冇太大信心，平常心，入入到5強已經係Bonus，多謝大家投票，推動樂壇，鼓勵多啲人出歌，排名唔太重要。（上年攞唱作歌手銀獎，今年想攞金獎？）我唔係好關心名次，自己做歌係由因為有訊息要表達，而唔係為名次，獎項係Bonus，總之盡力做好自己嘅嘢。」他透露稍後又會推出新歌，但並非為演唱會而刻意出歌，只是按時間表。