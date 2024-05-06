蔡琴本月登紅館連開兩場個唱　最遺憾母親未能來港欣賞

歌手蔡琴將於本月25至26日踏上紅館舞台，舉行兩場演唱會。適逢入行45周年紀念，她表示不會永不言休，能相聚就好好珍惜。談到即將到來的母親節，今次蔡媽媽因為年紀大不能再次來港欣賞女兒的演出，這是蔡琴最大的遺憾，她坦言屆時不會特別選歌獻給媽媽，因為擔心自己會唱哭：「母親年紀大，疫情後就開始身體不好，目前住在台灣老家，我本來叫她搬來跟我住，老人家其實最需要是陪伴，可是她不要，就是喜歡留在從前跟爸爸一起住的老家，習慣了舒服。疫情時最擔心我是媽媽，因為我是家裏的經濟支柱，我就告訴她，她不用擔心食飯的問題，永遠不用擔心。」

問到蔡琴以往有否自製過禮物送給媽媽？她笑道：「我曾經為媽媽畫過『麻姑獻壽』的畫作禮物，當年可厲害了，每個人來我家都大讚，你們家蔡琴那麼能畫，也幫我畫一張，結果整條村都來邀我畫，我媽收到過百個邀請單子。」至於入行45周年，她表示並沒有想過大肆慶祝，大家最好不要提醒她已經唱了這麼多年：「我最近常常在想，是不是再唱下去這個問題，心情上也很矛盾，現在身體是不錯。如果有一天我覺得自己不能達到自己設定的基本要求，我就考慮不再唱了，因為我最不喜歡是已經老態龍鍾了。我不喜歡觀眾不要我了，希望留下給大家的，是最好的印象。」

另外，她早前接受電視台訪問，談到當歌手的犧牲，禁不住流淚表示：「第一，我跟家人很少相處，我媽媽只能跟大家一樣，坐在觀眾席看我。我要是看到媽媽在觀眾席，我眼睛不能停留在她身上，我會哭。第二，我不能再穿高跟鞋，還有眼睛，因為我們的眼睛總是看着常人不能忍受的射燈。你在唱歌表演，人家買票都是看你，你要給大家看你的臉就要犧牲眼睛，但我會覺得心裏愧疚，因為我不是一個完美的狀態，可以走美美的步。後來我就想，不如跟觀眾說，我這輩子再也不能穿高跟鞋，沒想到每一站的觀眾，都給我掌聲，說沒有關係。」