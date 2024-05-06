草蜢自爆入行頭7年窮到燶　蔡一傑：只夠買3張床褥！

由黎芷珊主持的《芷珊約您》昨晚（5日）一集邀來嘉賓草蜢深入訪談，她更特意飛到台灣直擊草蜢高雄巨蛋演唱會。今次是草蜢相隔30年再於當地舉行演唱會，3子施展渾身解數辣爆全場，事後受訪時他們被問到「10年後的草蜢會怎樣」，蘇志威即表示﹕「歷史都係人創造，你6、70歲仲喺上面跳，唔係唔得㗎喎！」蔡一傑大表贊同：「唔好畀自己太多阻礙同藉口，盡做吖，將自己發揮到最好為止。」

成軍39年的旅程中，草蜢異口同聲表示過程充滿Amazing，蔡一傑說：「諗番自己出道，十幾廿歲到依家，好幸運我哋幻想出嚟嘅嘢都成為現實，仲要做得幾好添。」蔡一智接口：「我哋3個係屋邨仔之嘛，讀書仲係渣添啦，以前以為成功唔到㗎喇，但依家係做到Famous喎，講緊去到邊度都有人識你，嗰時係幾難想像。」

節目尾聲，草蜢應芷珊要求爆他們一個小秘密，蔡一傑透露：「入行差唔多7年，都攞咗好多獎，喺出面其實都叫幾紅，但係我哋仍然係好窮，嗰時仲係住緊喺屋邨，好多隔籬鄰舍會帶好多同學嚟睇，我哋真係冇辦法、瞓唔到覺，迫於無奈要搬出去。搬出去之後，我哋嘅錢只係夠買3張床褥，之後係咩都冇，好彩得成奎安雪中送炭，搵朋友送咗張梳化嚟畀我。」