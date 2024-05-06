馮素波康城獲獎　自嘲「垃圾女演員」

藝人馮素波有份參演，以虐老問題為題材的短片《垃圾》，日前在法國康城世界影展獲得三個獎項，包括最佳銀髮影片、最佳人道主義影片，及最佳女演員（短片），短片將於6月15日「世界關注虐老日」於藝術中心放映兩場首映。她今日（6日）受訪分享感受，坦言從影以來從未想過獎項，所以不會覺得獎項來得太遲，又戲言自己是「垃圾女演員」：「冇期望過又唔會太驚喜，當然有獎係對整個團隊嘅肯定，平時會當節目咁睇頒獎禮，有人攞獎會戥佢高興，自己只要有工作就搏老命盡力做。」她表示也有向兒子透露獲獎，兒子即跟她説：「咁犀利？康城啲獎攞到都唔輕易㗎！朋友恭喜你你就接受啦，個獎係你工作嘅表現嚟。」問到兒子有否跟她慶祝？她笑言：「佢仲冇驚喜過我，我生日、母親節都冇恭喜我，哈哈！不過佢唔係唔記得，佢會買啲一定係我鍾意嘅禮物送畀我，佢係最了解我嘅知己。」

她感謝整個拍攝團隊，指大家都付出了努力：「獎唔會因為一個人可以攞到，就算佢掉我喺街做件垃圾，都要有人珍惜，你懂得愛惜佢，就算佢幾冇用，都係一件寶物嚟，正如屋企嘅老人家一樣，呢樣就係導演想講畀大家聽嘅事。」她坦言自己人生相當幸福，故更加要將這社會問題向世人以電影呈現出來：「希望好多為人子女嘅，你要睇通，如果冇你屋企呢件垃圾，你邊有今日？」

談到短片中她有被兒子林耀聲虐打及跌倒的場面，她透露拍攝環境狹窄，雖然有動作指導設計，但她仍要求由自己親身處理：「我自己度就唔會撞親，我拍戲咁多年識得個技巧，如果武指要我趴落張枱度會撞親心口，另外做我個仔亦好驚會整傷我，所以我同導演商量，將阻手阻腳嘅道具移開先，到演嗰陣我就有位踢落去，咁就唔使因為驚整到我要就住演，又要NG再拍過。」她透露一直有練瑜伽，故筋骨夠柔軟去收縮：「我畀仔虐打時要縮低、撞低，瞓低都拍到，我仲先做一次畀導演睇。」

除了筋骨柔軟活力充沛，她頭腦依然清晰，直言全靠不停看書、打麻雀及多點跟人傾談：「木埋個嘴坐喺度扮成熟無用，成熟可以變天真，歌都有得唱啦，古縮都會變癡筋，我近得年輕人多都變天真，所以TVB後生嘅問點樣稱呼我？我話你隨便叫啦，叫我『素波』係長輩，叫『波波』就係我唱歌嘅同輩，後生叫『波姐』都可以，叫我『波波』咁即係你老唔係我嫩。」她表示每個演員應多方面、多角度學習。