全新第三代Panamera抵港登場

進化至第三代的保時捷（Porsche）Panamera運動型豪華房車，日前抵港登場。發布活動上亮相的是入門Panamera配上經改良的2.9L V6雙渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別來到353PS和500Nm，較上代増23PS和50Nm，縮短至5.1秒完成0-100km/h加速，極速亦提升至272km/h。

另輸港的還會有混能Panamera Turbo E-Hybrid車型，搭載經改良的 4.0L V8雙渦輪增壓引擎及全新開發、集成到八前速PDK雙離合器波箱外殼中的190 PS（140kW）電馬達，綜合馬力及扭力達680PS及930Nm，0-100km/h加速只需3.2秒完成，極速達315km/h。配上容量增至25.9 kWh的車載電池，可提供達91km（WLTP）純電續航力。使用新款11kW車用交流充電器，充電時間已縮短至2小時39分鐘。

值得一提，廠方已將PASM保時捷主動式懸掛調整系統的雙閥門氣壓減震器列入的新Panamera的標準配備。另為Panamera E-Hybrid 車型提供能自動調整車高的 Porsche Active Ride主動懸掛系統選配。廠方還大幅完善了新 Panamera 的輔助系統。保時捷創新自動適應巡航系統 (Porsche InnoDrive) 現配備主動道路指引，可與交通標誌辨識系統協同工作以不超過相對應的限速速度行駛。另一項輔助系統的創新則是在自動泊車過程中駕駛者不必在車內，全程只需通過新的遠端停車輔助功能操作，並透過智能手機監控即可。

順帶一提，歷經近四年精心設計、規劃和興建的全新香港保時捷旗艦陳列室已正式投入服務。坐落在灣仔皇后大道東的全新旗艦陳列室共有3層，連同設在14樓的專用交車專區，佔地總面積逾3萬平方呎。來到這裏，大家不僅可看到最新車型，亦有機會一睹不定時展出罕有限量車型。兼可體驗大中華區少數獲廠方認證的「Porsche Exclusive Manufaktur Partner」個人化客戶體驗，於高規格的 Exclusive Manufaktur Lounge 及原廠認證的銷售顧問專業介紹下，打造獨一無二的個人化車款。