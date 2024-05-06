柯震東熱心幫粉絲訂位　屋企地址竟被春風出賣

台灣型男柯震東，英俊帥氣嘅佢係唔少少女心目中嘅男神，加上不時透過社交網同粉絲互動，更係圈粉無數。而向來寵粉嘅佢，對於粉絲要求更係有求必應，繼早前男友力爆燈嘅「鎖喉」合照掀起一波模仿潮流後，日前有一名女粉絲喺社交網抱怨道：「想吃的餐廳吃不到真的會很躁欸，而且這間我想吃超久了，契機是之前看到柯震東在這上面推薦而且還說在他家旁邊！」並透露之後幾日間餐廳都訂滿座，完全冇位。正當該名女粉絲諗住喺社交網呻下之際，竟然釣出柯震東本人留言道：「要我幫你訂嗎？」嚇到女粉絲直呼：「要哭了我們一起吃可以嗎？」而柯震東亦繼續回道：「幾號幾位幾點？」並緊接留言道：「等不到版主回覆！幫你訂好了！柯先生的位子！大安館！要真的去耶！」意外驚喜令該名女粉絲興奮道：「在這邊宣布3/5是我和柯震東的訂位紀念日（？）真的活網活出新高度了，希望我到六十歲還沒嫁出去的話柯震東會把我娶走。」

不過，正當一眾網友羨慕呢位女粉絲之際，柯震東嘅好友春風，竟然喺社交網踢爆柯震東屋企地址，事緣另一位女粉絲喺社交網晒出打邊爐巧遇柯震東嘅合照後，春風竟然留言道：「我偷偷跟你講，你出門口直走，左轉大概50米尺，有一棟大樓，樓上就是他家！」引嚟柯震東搞笑留言道：「好險，我有五道鎖！」