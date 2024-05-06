濱口愛子恨同吳業坤夫妻檔吸金　日本生育率下降影響造人？

藝人濱口愛子（吳愛子）與郭柏妍（Rosita）今日（6日）出席家電產品發布會，愛子同時為該產品拍攝廣告，她高興表示是她首次在港接拍廣告，問到酬勞是否滿意？她笑言要先問經理人，又表示若有機會，希望可跟老公吳業坤一起夫妻檔拍廣告搵真銀。談到日圓匯率不斷下跌，她表示自己已全面在香港生活，故問題不大，但仍有部分日圓儲蓄受影響，老公也提議再購入日圓「溝淡」，不過身在日本的家人則受影響，她説：「喺日本生活，直接上唔受影響，不過諗起要去外地旅行使費會高咗。」

她透露父母稍後會來港旅行，因想親眼看看自己女兒印在電車車身上的廣告，又指父母第一次來香港就是參加她的婚禮，但上次因行程緊迫，未有時間到處遊逛，今次會帶他們遊覽香港。談到日本生育率下降，問她會否與老公加快造人提升生育率？她表示剛開始在香港接到工作，二人也想在事業上先闖一番，造人大計稍後再想。提到老公較早時獲空手道比賽冠軍，她笑指決賽當日老公因擔心自己會太緊張，故不讓她到場觀看賽事，不過事前已跟老公及教練一起吃飯作賽前鼓勵。

至於嘉賓Rosita則在活動上跟其他來賓玩遊戲。近來忙於拍攝新劇《麻雀樂園》的她，受訪時透露近日正學習大提琴及打麻雀：「我唔叻打麻雀，符合晒角色設定，呢排會觀察人哋打惡補不足。（屋企人有打？）新年嘅時候會，我通常企喺旁邊睇同幫手搭牌，我搭牌好叻好整齊㗎，哈哈！」她坦言對麻雀興趣不大，不會特別去學，又指學大提琴有難度，因為雙手要同時兼顧動作。

另談到同劇的李佳芯（Ali）於疑似在社交網放負，更有指《麻》劇是她的告別作，Rosita指因忙拍劇未有留意報道，表示跟對方合作很開心，更大讚對方非常厲害，只是站在對方身旁已能學會很多，直言拍攝期間不覺得對方情緒有問題：「佢之前仲帶朱古力請大家食，成個團隊好似屋企人咁很有家人的感覺。（會慰問Ali？）我哋平時都有傾偈，她就好似一個大姐姐咁好照顧大家，Shaun（譚俊彥）係爸爸，佢係媽媽……唔係，係姐姐，真人同上鏡一樣咁靚。」她表示今次合作是首次近距離跟對方接觸，之前都只是在電視上或相隔很遠地看到她。