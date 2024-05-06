每當夜闌人靜，空虛寂寞嘅感覺就會特別強烈，咁點算好呢？而日本AV女優踢走寂寞空虛嘅方法好簡單，就係利用自己嘅美色四處獵男，搞到對方慾火高漲之後，再瘋狂放縱情慾，令身心充實又滿足！

汗味催情

喺Moodyz出品嘅《運動裝大波妹健身後逆癡漢》入面，都月琉衣砂平日最鍾意去健身室做運動做到一身汗，不過佢有一個好特別嘅習慣，就係唔會去更衣室沖涼，而係帶住一身香汗搭電車返屋企，點解咁做呢？原來砂妹做完運動之後就會慾火上升，加上佢最鍾意喺電車裏面獵男，所以利用香汗氣味去誘惑目標男士，然後再勾引對方嚟個車廂激戰！如果一次唔夠喉，琉衣砂仲會帶埋對方返屋企再執多劑！

道具招呼

由ABC推出嘅《皮革JD美少女獵男》當中，白都四季表面上係一位斯文美女，但骨子裏其實係好性癡女，仲好鍾意同男人玩SM添！當佢一覺得空虛就會透過社交網溝仔，而對方畀四季姣溝以為行運，點知去到阿妹嘅架步就知出事喇！因為四季已經換上SM女王裝，仲會用各種道具嚟招呼對方，見時機成熟，佢就會騎喺男方身上瘋狂榨取快感！不過男方亦唔會冇着數嘅，因為可以同四季打真軍兼中出收場，總算有番多少安慰！

玩轉旅館

片廠「LOVEま〇こ」炮製嘅《J奶猥褻姐姐肉慾溫泉約會》，講述真木今日子至愛浸溫泉，而佢每次浸完之後，除咗身體暖笠笠，仲會變得飢渴無比，呢個時候佢就會喺溫泉旅館入面主動搵男人上床！由於今日子姣到出汁，而且露出心口對大波波，相當養眼，所以獵男可以話手到拿來，鍾意喺溫泉當中一邊浸一邊打水戰又得，返房間喺榻榻米上面埋身肉搏又得，立即填補晒空虛又寂寞嘅心靈。

簡評

所謂男追女隔重山，女追男隔層紗，女人想獵男填補空虛真係好容易，就好似今日為大家介紹嘅「獵男系列」咁，班女主角搵男人做臨時床伴不知幾咁隨便，而喺3部作品中，本仙最鍾意都月琉衣砂主演嘅《運動裝大波妹健身後逆癡漢》，原因係琉衣砂身材健美結實，相當配合今次呢個角色，而而喺電車獵男亦有具有電車癡漢意味，但係就將男女角色互換，令人覺得相當有新鮮感。