索模Danielle Renae　衝動下海激戰

男人睇裸女寫真，睇到心郁郁又興奮無比，絕對係正常反應，咁女人睇裸男演出又會係點呢？其他嘅就唔知，但係美國成人模特兒Danielle Renae，就係因為見得裸男多，所以決定下海拍四仔！

豬籠入水

為咗搵錢，有人真係可以去得好盡，其中就有呢位出生於美國加州嘅性感索女Danielle Renae。據稱家境一般嘅佢，喺高中畢業後便投入職場，最初從事文職工作，由於收入唔高，所以晚上喺酒吧兼職做啤酒妹，亦因為咁，被模特兒事務所嘅星探發掘。

之後，Danielle Renae就以兼職模特兒身份出道，希望能夠喺業界闖出名堂，可惜卻事與願違，發展未如理想。而事務所眼見佢擁有一副好身材，加上顏值高，就游說佢轉型做成人模特兒，阿妹坦言見薪酬可觀，便決定放膽一試，卻估唔到憑住一對G Cup胸器，令佢嘅工作接踵而至，收入亦豬籠入水！而隨住人氣愈嚟愈高，佢便決定辭去文職工作，全身投入成人模特兒事業。

大受歡迎

事實證明Danielle Renae嘅決定並冇錯，事關全力發展成人模特兒事業嘅佢，唔單止人氣一直有增冇減，而且吸金力相當強勁。不過錢係冇人會嫌多，阿妹亦唔例外，及後佢便開設OnlyFans帳號，為會員獻上更火辣嘅限定寫真，實行踩入成人網紅界盡情搵銀。

此外，Danielle Renae更突然宣布演出四仔，呢個消息一出，即時引嚟網絡熱議，因為事前從未聽過佢會投身四仔界。佢表示呢個決定可以話係一時衝動，但係一啲都唔會後悔。至於下海原因，佢就解釋話因為拍攝成人寫真時，經常會同裸體男模合作，當中有唔少本身係四仔男優，因為見得裸男多，夜晚經常夢到跟對方曳曳，於是便萌生演出四仔念頭。而挾住模界人氣，加埋一對激凸巨乳，令佢嘅四仔作品大受歡迎，吸金力更係超勁！

Profile

出生地：美國加州

身高：154cm

三圍：36G-26-35

從裸模到成人網紅，後來再踩入埋四仔界，Danielle Renae之所以吸金力咁勁，唔止因為佢嗰對激凸胸器，仲有佢狂野得嚟又富有女人味嘅魅力，實在令人心動。