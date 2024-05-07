黃曉明陪湊仔幫Baby洗白　交完戲急會新歡

女星楊穎（Angelababy）解封後不時曝光，為復出試水溫，可惜網民不太受落，她惟有另闢途徑，近日終成功氹掂前夫黃曉明相助，兩人合體湊仔，為Baby營造慈母形象，圖令事業起死回生。而曉明做完戲後，即「交人」氹番新歡葉珂，情義兩不誤！

傳因在法國睇「19禁」脫衣歌舞騷而被內地封殺的Baby，解封後一直密謀復出，先現身香港活動，又登上雜誌封面，雖然頻頻登上熱搜，卻未能扭轉網民對她的負評，之前拍攝女性公益片被網民圍插後，雜誌新Look又被彈「大翻車」，出師不利！

有見及此，Baby改變策略，與其急於曝光，不如先挽救形象。近日她被拍得與囝囝小海綿外出放狗，幾天後又趁內地長假期，與前夫黃曉明帶小海綿同遊上海主題樂園，今次是兩人自2022年宣布離婚後，２年來首度同框！

全程零交流

由短片所見，兩人戴上口罩及Cap帽，並肩同行但全程沒有交流，將注意力放在囝囝身上，期間Baby陪小海綿逛商店，又拿出手機為坐在台階上的他影相。臨別時，Baby走到座駕旁抱起囝囝告別，放手後聽到囝囝叫她，即依依不捨地回頭揮手，隨後曉明坐進車中陪囝囝，而Baby則登上另一架車，分道揚鑣。

「前夫妻」激罕同框引起網民關注，適逢在女方圖復出的關鍵時刻，有人揣測今次是有人刻意安排。網上有傳去年Baby曾私下聯絡曉明求救，望身為內地影帝的曉明以其人脈出手幫忙，助她渡過難關，不過當時風聲正緊，曉明未敢輕舉妄動，如今事過境遷，獲解封的Baby再次開聲，曉明念於昔日舊情加上為囝囝着想，故配合對方上演慈母戲碼，助她挽回形象，令事業逆風翻盤。

見完前妻及安頓好囝囝後，曉明即化身「時間管理大師」，衫也不換便向女友葉珂「交人」，帶她出席朋友聚會，看來今次「演出」早獲女友批准。近年兩人愈愛愈高調，除不時被拍得約會外，葉珂又經常在網上宣示主權，早前開直播甜喊「老公」，獲曉明公開送虛擬禮物，又在社交網分享與曉明相同的生果照，力證「正宮」地位。

張嘉倪解禁無期 新劇賣唔出

與Baby同病相憐的還有內地女星張嘉倪，2018年憑內地宮廷劇《延禧攻略》中「順嬪」一角彈起的她，去年以黃曉明有份演出的劇集《好事成雙》迎來風光時刻，正當前景一片光明之際，卻被指與Baby齊齊看法國「19禁」脫衣歌舞騷而賠上事業，而且她的情況比Baby更差，至今仍處於完全封殺狀態，除了社交網被禁言，手頭上的代言及工作亦陸續被割席，拍好的劇集《英雄志》播出版權甚至因而賣不出，播映無期，令同劇拍檔成毅與李一桐慘受拖累。