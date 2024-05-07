【是日通勝】

農曆三月廿九

甲辰年 己巳月 辛未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、置產

忌：行喪、出行、移徙

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：40、09、47

幸運顏色：淺紫色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：聽長輩意見，適當運用，可解決不少麻煩。

金牛座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

雙子座：愛情運欠佳，宜修心養性，專注事業發展。

巨蟹座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

獅子座：手忙腳亂，休息時間也沒有，判斷力下降。

處女座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

天秤座：事業運平平，工作進度有可能受別人拖累。

天蠍座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

人馬座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

山羊座：待人寬容，不斤斤計較，可獲幸運之神眷顧。

水瓶座：小財不出，大財不入！太孤寒會破壞財運。

雙魚座：應對職場競爭要靠真本事，擦鞋是沒有用。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）龍 遇貴人

（跌）牛 脾氣差

鼠：情緒不穩，易因失控而陷入是非爭端。

牛：是日沖煞，有伴侶者要好好控制脾氣。

虎：運勢一般，謀事易碰壁，需留意細節。

兔：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

龍：獲貴人提攜，事業運上升，漸入佳境。

蛇：保重身體，調整作息習慣，不宜熬夜。

馬：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

羊：有望一展所長，不管做甚麼都易成功。

猴：專注事業之餘，也要關注伴侶的需要。

雞：事業與財運俱佳，但投資要保持審慎。

狗：求財要謹慎，勿因一時貪念鋌而走險。

豬：事業發展一波幾折，保持冷靜莫氣餒。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

空亡線

風水師為客人作風水堪察時，除了注重外局巒頭吉凶之外，亦會使用羅盤作格定坐向，處理理氣上之定位及布局。此中的線度如何，每一門派都可能各有自己的論述，但當中可能亦有某些共同之處，就是大忌。所謂空亡線， 一定是不立此種線度的，有云是大空亡線及龜甲空亡線。

大空亡線是六十四卦之卦與卦的分界線，如乾山至子山之中線為坤卦，子山至艮山之中線為震卦，艮山至卯山之中線為離卦，卯山至巽山之中線為兌卦，巽山至午山之中線為乾卦，午山至坤山之中線為巽卦，坤山至酉山之中線為坎卦，酉山至乾山之中線為艮卦，故子、午、卯、酉、乾、坤、艮、巽的中線謂之大空亡也。

龜甲空亡者是二十四山各卦與卦之間交縫處，乾卦為戍乾亥，坎卦為壬子癸，艮卦為丑艮寅，震卦為甲卯乙、巽卦為辰巽巳，離卦為丙午丁，坤卦為未坤申，兌卦為庚酉辛。現舉幾個卦與卦之縫的例子如下：

壬亥縫，是乾卦與坎卦的交界處；癸艮縫，是坎卦與艮卦的交界處；甲寅縫，是艮卦與震卦的交界處；乙辰縫，便是震卦與巽卦交界處……此為之龜甲空亡了。