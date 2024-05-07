MIRROR見面會斬件　「下弦」隨時拍烏蠅

男團MIRROR將攻陷九展，一連4日舉行MIRO專屬歌迷聚會，場數及票價全面升呢，由去年的一場分拆成12場，每位鏡仔的見面費為780元，若要集齊全隊，盛惠9,360元！鏡粉投訴見面會門票貴過打色情電話專線，而最令他們不滿是活動變相搞分化，成員的人氣高下立見。

MIRROR完成英國、美加、新加坡及澳門巡唱後，6月將回歸香港，於6月7日至10日假九展舉行一連4場年度《Hi MIRO！見面祭》歌迷聚會，不過跟去年同一活動相比，今年玩法和收價全面革新。鏡粉去年可以一次過見勻12位成員及玩足超過一小時，不過今次活動標榜「專屬每位MIRROR成員嘅小型聚會」，12位成員各佔一場，而「歌迷互動或表演時間」為30分鐘，但收費不減反加，門票由去年的480元加至780元，有鏡粉在網上留言：「單一個鏡仔計，每分鐘26蚊，貴過打每6秒6毫！」

姜濤AL霸「黃金時段」

有鏡粉在網上向主辦方MakerVille「問責」：「點解拆開變12場？有冇諗過要搶12場飛係大問題？」最令他們氣憤是上述安排變相搞分化，疑為圖利而打散「團魂」，皆因12位成員並非每位都人氣登頂，有鏡粉直言：「姜濤、Anson Lo、Ian同Edan『四大上弦』，個個都有幾萬粉絲，要逼爆九展嗰場根本冇問題啦，不過好似Alton、Tiger、Lokman『下弦』嗰班，各自得幾百粉絲又點算呢？係咪要佢哋揭肚皮，有冇顧及人感受？」

鏡粉又指各成員的分場時間及日子都是「受寵指標」，據官方公布的場次顯示，Ian、Anson Lo及姜濤的專屬見面會為周五、六及日的「黃金時段」晚上7時半，其次是Stanley於端午節晚上的場次，其餘成員的場次則分布於周五至周一的上午及下午。