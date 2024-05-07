李日朗異姓兄弟猛料　同容祖兒原來有關係

無綫節目《福祿壽訓練學院》 中，唱作人馮彥中（Scott）憑扮演「許志家駒」的而人氣增，他除為容祖兒作曲外，還跟許志安及劉浩龍合作而成好友，近幾個月來更偕好兄弟李日朗 （Don）經常拍擋開Live吸人氣。

Don接受訪問時表示和Scott結識多年，見證他為追夢而付出不少心血及努力而感動，他說：「雖然佢唔靚仔，但好善良、好玩得，以前佢面皮好薄，但可以練到面皮厚去參加呢個比賽，明顯係落咗一番苦功，同埋佢屋企人唔鍾意佢玩音樂，但佢就為咗理想，打份做『臥底』嘅工，去啲優質餐廳度試菜，睇吓啲餐廳係咪有名無實，再用份糧去支持自己玩音樂，所以我好欣賞佢。」他又說好友在拍攝《福》節目時撞傷腰骨，但都堅持至拍攝完畢，專業精神可嘉，又謂：「佢痛到行路似老人家，咁我咪叫佢上我間舖頭度，雖然我係幫人整瘦面，但都有幫朋友處理痛症嘅，見佢為演藝工作咁努力，希望佢演藝路行得愈遠愈好。」

而Scott接受訪問時就講述受傷經過，他指在節目中有個由導師度劇本再由學員演繹的環節，由於是即度即做，加上進度又快而一時忘記安全問題，結果當他在枱面被拖落地下時發生意外，他說：「聽到嘭一聲，之後就覺得個背脊好痛，嗰時監製同製作圑隊都慰問我，仲畀藥我食止痛，過幾日痛住搵阿Don拍嘢，佢就叫我第二日再去佢舖頭度幫我整吓條腰，點知真係好番好多，原來佢捽嘢真係咁勁。」問到Scott對演藝事業有何目標？他衷心希望外界接受：「大家畀啲機會小弟，其實我除咗音樂上，演藝上都有好多可能性，同埋我會做好呢份工，豐富自己人生，帶多啲歡樂畀大家。」