MET古怪造型盡出　Lana大樹小姐惡鬥Cardi B巨型黑玫瑰

有「時尚界奧斯卡」之稱《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala）昨日（6日）於紐約大都會藝術博物館舉行，眾女星爭妍鬥麗，其中不乏騎呢打扮的女星現身。

今屆《MET》由多位紅星包括「蜘蛛女」Zendaya、珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）以及「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）等擔任聯合主席。由於今屆《MET》以「花園」作為指定衣着，所以一眾紅星都齊齊發「花」癲，化身人形植物亮相。若論全晚打扮最浮誇，那就絕對要數到美國天后Carbi B，未出席前她已於社交網站貼上「黑玫瑰」的照片，預告今次的衣着打扮。結果她以超巨型拖尾黑紗低胸長裙現身，期間更出動9位男士拖裙尾為她轉圈，十分浮誇！

而另一天后Lana Del Rey亦以古怪造型，她化身成「人形大樹」登場，她以米色透紗長裙出現，而身上纏了不少樹根，頭上亦戴有似足「蚊帳」的頭紗，夠晒古怪！此外，向來衣着打扮獲讚賞的超模「Bieber嫂」Hailey Bieber以及「主人家」Zendaya今次的打扮就「跌晒watt」慘被批評。前者全身黐滿花，而Zendaya就以兩款不同的「暗黑」打扮登場。