落雨整污糟對鞋？　必學洗鞋攻略

最近日日落雨，每次出門後鞋底都滿布泥濘，走起路來污水更會到處飛濺，特別容易整污糟鞋面；如果唔小心踩到水坑，那就裏裏外外都需要清潔。不如先學學波鞋的正確清洗方法，待天氣放晴後，還它一個乾淨。

準備工具

洗鞋前需要準備的工具有毛刷、毛巾、清洗劑及一盆水。毛刷有軟硬之分，軟的適合清潔鞋子表面，因其柔軟細嫩不易刮傷鞋面；而硬毛刷有良好的去污力，特別適合清洗鞋底和鞋邊的塵土污泥，沒有毛刷也可用牙刷代替。倘若沒有專用的洗鞋清潔劑，也可用牙膏、肥皂、洗衣粉或蘇打粉代替，都有不俗的清潔能力。

正確洗鞋子方法

首先將波鞋的鞋帶拆出放入水中，如有鞋墊也可以一起放入，並在水中加入少許清潔劑，等待10至15分鐘。此時可以處理波鞋，以乾的牙刷或硬毛刷，輕輕將鞋底、鞋邊的灰塵和泥土刷走。然後以刷子沾取剛剛盆中加入清潔劑的水，開始刷洗鞋面、中底、鞋底、鞋邊，如果有頑固污漬建議以打圈的方式加強清潔，然後以清水沖洗泡沫和殘留的污垢。至於鞋帶和鞋墊也可用軟毛刷刷洗，由於浸過水，污漬很快就洗去。最後用毛巾吸乾水分，再放到陰涼通風的地方自然風乾，千萬不要讓鞋子在太陽下暴曬，這會導致鞋子中殘留的水分及清潔劑氧化使鞋面泛黃。