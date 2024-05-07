鍾雪瑩被狂迷騷擾求放過：但我真的不認識你

藝人鍾雪瑩近日於社交平台，分享自己被騷擾的經歷，並引用劇集《馴鹿寶貝》來表達自己的感受及情緒，頓時引起網民熱話。對於今次被騷擾，鍾雪瑩大感無奈，且於社交網共發了多則限時貼文。她先寫道：「我覺得我都經歷緊《馴鹿寶貝》（未睇，只是詳細看了簡介），好希望大家成為獨立的個體，不要再太代入別人的生命了，好好生活…或者你可能覺得我懂你的脆弱，但我真的不認識你的，謝謝。」個性一向感言的她，更指對方似乎誤會了彼此關係﹕「他甚至不是在追甚麼，我知道的，因為他衷心覺得自己是我最好的朋友，而我真的沒有這個朋友。」

鍾雪瑩後來又指有身邊人叫她「算數」：「（因）對方一定唔會知道你係講緊佢，睇完所有字一定只會繼續同你溫馨提示，叫你小心恐怖嘅人，因為咁樣做嘅人係唔會覺得你鬧嘅人係自己㗎…佢啱嘅，今朝起身嗰個人都仲係當佢係我最好嘅朋友，都仍然係溫馨提示我，我懷疑我暫時冇辦法處理，先放棄。至於有人問點解我唔直接同佢講呀？我諗我講過，就算面對面都表過態，但係佢都當係best friend耍脾氣。」她坦言然珍惜所有支持自己的人，但這個人只是在支持自己的想像，而記者與鍾雪瑩取得聯絡，她淡然回應﹕「詳細唔講喇，多謝關心。」