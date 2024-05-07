預備精緻甜點　隨時和母親談

香港人日夜奔波，子女出外工作相當繁忙，有時難免忽略父母的需要，趁母親節來臨，除了蛋糕外，提早預備一些精緻小甜點，沖壼茶或咖啡，和媽媽邊吃邊傾促進交流，相信感覺更深厚。

吃得的口紅

無論咩年齡的女士，總希望扮得漂亮又時尚，本地朱古力品牌在今個母親節特別推出不同造型的主題朱古力，對於愛美的女士，送上典雅口紅朱古力禮盒最好不過，內有唇膏和紅唇造型的朱古力，特別適合貪靚的她。另一款粉鑽朱古力小盒，粉紅色立體鑽石形盒子盛載心型朱古力，少女心即時爆發。其他還有皇馬卡龍首飾盒、鬱金香糖霜曲奇棒棒、各款朱古力禮盒等選擇，現時至5月8日，選擇「最佳媽媽」母親節自訂朱古力禮盒或母親節快樂朱古力禮盒，可以7折優惠價訂購64%榛子四兄弟黑朱古力禮盒，更加開心。

內藏心意卡

對於收收埋埋又怕醜的父母或子女來講，真情剖白真係好難。比利時朱古力品牌於母親節推出的朱古力禮盒有不同的造型和配搭，最貼心是內有特別設計的限定心意卡，子女們可將平日不敢說的話含蓄地告之對方，相信媽媽收到必感動滿分。現時至5月12日，指定會員選購任何母親節限定朱古力禮盒，最低可享8折優惠。另外，5月10日至12日，專門店會有升級版的黑朱古力蝴蝶酥軟雪糕，客人選購2支或以上，便可免費升級黑朱古力蝴蝶酥。同時間，於旺角及尖沙咀指定分店購買任何出品，滿指定金額會送康乃馨。

法式費南雪

法國甜點一向精緻美味，本地手工費南雪品牌於母親節推出特別設計的禮盒，盒子以粉紅、森林綠和金色設計，搶眼吸睛，內裏配有花瓣和心意卡，紙袋則會有精緻的掛飾，盒內有8款口味的費南雪，包括斑蘭椰子、朱古力榛子醬、伯爵香橙和開心果口味等，配芳香的茶湯享用，最好不過。