譚旻萱開腔回應被求婚　認定男友係Mr. Right

「籃球女神」譚旻萱（Mandy）出席活動時，自言日夜也愛帶太陽眼鏡跑步，她說：「日間就可以遮太陽，晚間帶太陽眼鏡就型啲，不過夜跑都會小心啲，唔會跑好暗嘅地方，同埋唔會凌晨2時後。」問男友可有陪跑，她指男友愛留家睇電影、看書，覺得一個人跑步較自由，試過同朋友齊跑步，但跑了1公里就掛住傾八卦嘢，影響專心做運動。

談及她早前在社交網晒收花相，惹被求婚之嫌，她笑問：「自己同自己求婚？紮花係自己買畀自己嘅，因為我都鍾意插花，我想30歲先結婚，依家23歲，都係工作先，雖然我都鍾意小朋友，但想結咗婚先生bb。（已認定男友係結婚對象？）我鍾意一樣嘢就會一直鍾意。」至於她右手手㬹了瘀黑一大片，她稱雖然有拍動作戲，但瘀傷是因跳舞時不慎撞到，所以被武指笑：「拍動作戲又唔見你受傷喎。」

同場的保錡就話熱愛做運動，日日都跑步，不過他其實最愛踢足球，曾想過做足球員，但自知天份不足而轉做Sales，19歲時要追夢而加入藝員訓練班，展開長達7年的茄哩啡生涯。他又謂稍後將擔任奧運活動主持，自認4年前在主持奧運節目中表現未如理想，所以今年會加倍努力，多做功課及睇資料，他說：「講資訊會講得精要啲，多謝公司再畀機會我做奧運節目主持，同埋我覺得香港運動員有份參加奧運好難得，要畀多啲尊重，少啲批評。」而藝人林子善亦是活動嘉賓，不過和身材高大的Mandy及保錡合照時，為免高低立見，趷高腳影相，相當搞笑。