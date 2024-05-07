支嚳儀跑足8場宣傳新歌　努力學做職場媽媽

歌手支嚳儀（Venus）今日中午現身電台應邀出席黎莉主持的節目《勁爆樂勢力》宣傳其新歌《Gotta Try》，Venus透露前幾日已開始宣傳，該節目是今日的第3場，今日亦會整日跑足8場不停宣傳，笑言終於體驗到做歌手，一點不覺攰，感覺好興奮。雖然忙於宣傳，但她亦努力在做歌手和做媽媽之間取得平衡，明日沒有宣傳活動的她就會全日凑仔，「每晚12點至凌晨4點我就剪片，每朝早10點就起身湊仔，覺得最緊要心理健康，唔會覺得好疲倦，每個角色都好投入，開心有回饋。」

早前「中一生」飯敍一同欣賞她新歌首播，並由周吉佩埋單，她感謝大家會互相支持，每逢有人出新歌，大家都會落力轉發支持，指顏志恒都有拍片支持她。現在大家目標都希望出個人Solo，團歌就再等下一步。她表示有留意網上評論，反應不錯，自己不會太計較流量，「睇過啲網紅話唔錯，好多人覺得首歌好似為我度身訂造，評價好正面，唔係淨係話首歌好聽，覺得好似支嚳儀嘅性格，同埋話原來我唱廣東歌都OK。（老公覺得你首歌點？）佢話好期待我下一首，聽Demo時老公都喺度，覺得首歌好啱我，就好似揀婚紗呢件最襯你。」