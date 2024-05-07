抗癌主持文頌男眾籌6位數醫藥費　完成5次化療病情未見好轉

無綫28歲男藝人文頌男（Koba）去年10月確診患上罕見癌症「尤因氏腫瘤」，及後因為急切需要治病而全面停工，惟近日病情反覆，日前他公開籌募醫藥費，盼能減少痛楚。

昨日（6日）他現身新城電台受訪，戴上鴨舌帽及口罩、撐拐扙現身，他依然表現樂觀及笑容滿臉，堅強戰鬥力令人敬佩。他指得悉自己患癌時表現冷靜：「未反應得切，返到屋企沉殿咗幾日，先愈嚟愈擔心焦慮，又要諗點樣同公司、家人、朋友點樣交代。」

Koba 12歲時父親有外遇離家，家庭頓失經濟支柱，又欠下很多債務，故童年過得十分反叛：「渾渾噩噩過咗1年，突然醒覺唔可以再無所事事同生產力，當時只做外賣收入好少，覺得人生唔可以再係咁，跟住返咗學校讀書，直至大學畢業。」

然而在無綫擔任主持期間再遇上惡運，但他堅持到行動不便才停工，事關「唔想浪費每一次出鏡嘅機會」，月前面對龐大醫療費，Koba只能公開籌募醫藥費：「淨係覆診做電療可能只係幾十或幾百元，最貴係照Ｘ光，因為公立醫院要等半年先有報告，去私家照要萬幾至二萬，仲要焗部照，呢個係最大負擔，依家短期內要幾十萬先夠我維持幾個月嘅醫療費用。」

Koba早前完成5次化療後健康卻未見好轉，他形容心情像跌入深淵：「做化療好辛苦，自己變得好虛弱，好似徘徊生死邊緣，又甩晒頭髮，覺得做咁嘢都冇用嘅，我仲醫唔醫得好呢？成個情緒好崩潰，但我都好快收拾到，過咗幾日就已經唔再諗呢樣嘢，係咁提醒自己至少仲可以見吓朋友，唔好諗自己過得幾咁困難。」由開始治療至今接受了17次電療，他表示：「最辛苦係平躺做電療會好痛，第一次做電療時痛到呻吟，要用意志力忍住，做完副眼鏡濕晒，隻腳好似冇咗感覺，成個人震得好緊要，落床後跪喺出面十幾分鐘先平復到。」現階段Koba要靠吃止痛藥及嗎啡止痛，但嗎啡分量愈來愈多，而且並不能完全止痛，但他依然正能量滿滿。