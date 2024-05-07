東冲有料到：一年一度的榴槤自助餐又來了

泰國每逢潑水節過後，便踏入榴槤及杧果當造的季節，多個地方也紛紛推出榴槤自助餐讓好此道者食個痛快。今年率先打響頭炮的是Siam Paragon對出的小廣場，即日起至5月15日每日會舉行7場榴槤自助餐，入場費為THB990（約HK$211）。

場內提供7款不同品種的榴槤任食，並有其他水果或杧果糯米飯等供應。如果對榴槤品種有所認識的話，記得要挑選較貴價的來吃先最識食！

我於推出首日到訪，發現場內有不少港人捧場，畢竟泰國榴槤非常出名。雖然今時今日已有榴槤速遞服務，但你相隔千多公里入貨，究竟到手時是否新鮮呢？抑或已經過熟？如果經濟負擔得起的話，還是飛來泰國任食唔嬲更為理想，反正現時無論飛泰國的機票和當地酒店都不算貴。

有人聲稱馬來西亞的「貓山王」才是最美味的榴槤品種，該自助餐同場亦提供該款榴槤（但不屬自助餐可選範圍，須另費享用），並且有多款榴槤副產品發售。

與此同時，泰國不少食肆、甜品店及雪糕店現時亦有甚多榴槤口味的食品推出，喜歡這款生果的朋友，此時此時前來泰國的話，肯定不會覺得失望。

胡慧冲