郭富城自封寵女狂　用呢樣嘢教2個女樹立地位

天王郭富城、導演陸可與剪接師林安兒等今日（7日）現身九展，出席其主演電影《來自汪星的你》的慈善首映禮，城城表示太太方媛亦有帶同兩位囡囡前來捧場。電影講述飾演父親的城城獨自撫養女兒成長，但因一次陰差陽錯下令他變成一隻小狗，之後他費盡力量尋回女兒並守護在她身邊的故事。

他受訪時坦言要拍攝真人動畫，比一般電影拍攝花的時間及金錢多很多，自己亦要先演一次，之後將他的眼神及表情投放於動畫小狗中，是一個新嘗試，難道甚高：「要令觀眾睇到我對個女嘅思念。」他透露監製張家振介紹導演陸可給他認識，看過劇本後覺得很有意義，故促成今次合作。

問到電影中要跟小演員作對手戲，家中兩位千金有否呷醋？城城笑謂：「依家長大少少冇咁容易呷醋，2年前睇到我同小朋友拍嘅廣告，佢哋會嬲，問點解會咁嘅，好似搶咗爸爸咁。」他又指囡囡現時的淚點很低：「我依家拍啲正劇、劇情片，我唔敢帶佢哋睇，一來未必會明，二來佢哋睇到我受傷流血會喊。（《九龍城寨之圍城》咪唔睇得？）唔可能，我諗睇完佢會病，哈哈！」

作為父親的他，表示跟小演員拍戲時會容易得多，拍攝時亦不時想起自己女的女兒，亦希望將電影中帶出的父愛訊息及正能量發放出去：「好似戲入面我囡囡成長之後，我同佢講你可以永遠拖住爸爸隻手，某個階段要學懂點樣去面對人生，但爸爸永遠都喺你身邊，只要你相信。（擔心囡囡睇完會喊？）喊因為感動係好事，即係啟發到佢思考，知道乜嘢係愛。」

他又自爆自己是「寵女狂」，事事也以囡囡行先，「只要佢開心乜都得，不過我嘅寵法唔係物質上面，係心靈上，有時知個女需要你就會出現，例如佢哋知我出去工作，會捱餓等我返嚟食飯，你會感受到爸爸喺個女心目中嘅重要性，相信每個小朋友尤其係女仔，爸爸係好有安全感。」他坦言最重要時陪伴，是小朋友成長中的一個重要過程，作為父親要做到這個榜樣。