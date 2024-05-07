Tonale Hybrid試駕！1L油可行17.5公里

全新抵港的Tonale Hybrid，車載獨特的48V 輕混能系統及有「自動充電」功能的集成制動系統，廠方公布耗油量5.7L/100km，即大約1L油可行17.5km。（方偉堅攝）

全新抵港的Tonale Hybrid 是Alfa Romeo (愛快‧羅密歐) 旗下第一款電氣化小型SUV。廠方方表示它1L油可以行到17.5公里，這個數字，以歐洲車來說，當然算是慳油啦！

它之所以能夠慳油，是因為車上面搭載一個獨特的48V 輕混能系統及一個有「自動充電」功能的集成制動系統。想了解更多，睇片有詳盡介鉊。

規格表

車型：5門5座位混能SUV

動力系統：1.5L橫四渦輪增壓引擎配電馬達

最大馬力：160hp/5,750rpm

最大扭力：240Nm/1,500rpm

純電動力：20hp；135Nm

傳動：7前速雙離合器自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

0~100km/h：8.8秒

極速：212km/h

綜合油耗：5.7L/100km(WLTP)

車身體積：4,528×1,835×1,601mm（長×闊×高）