《百想》︱只捧走人氣獎　金秀賢不敵大熱南宮民稱帝失敗

韓國演藝界盛事《第60屆百想藝術大賞》今日（7日）在首爾舉行，頒發電視及電影部門的多個獎項，男星金秀賢最近憑人氣韓劇《淚之女王》再登事業高峰，他今晚憑《淚》劇角逐最佳男主角，可惜最終仍不敵人氣古裝劇《戀人》的男星南宮民，無緣稱帝，最後只捧走由粉絲投票選出的人氣獎。

而首次成為「百想視帝」的南宮民就指曾多次出席《百想》，但一直沒有獲獎：「今次終於有機會上台說話，真的非常高興，有一個人我一定要多謝，就是編劇，每次去到拍攝現場，即使有多辛苦，只要看到劇本就覺得很感動。」

前年榮升媽咪的女星李荷妮憑古裝劇《夜晚開的花》贏得視后殊榮，她指自己生B後6個月就要應付吊威吔及揮劍等動作場面，坦言覺得十分辛苦，想過今後不再拍動作戲：「但今晚我獲得了這個獎，我會重新考慮。」

《假面女郎》的男星安宰洪與女星廉惠蘭分別捧走最佳男、女配角，男星李正河與Yuna分別憑《Moving 超異能族》及《綁架之日》奪得最佳男、女新人，而《Moving 超異能族》亦贏得最高榮譽大獎。

電影方面，男星黃政民憑電影《12.12：首爾之春》勇奪影帝殊榮，女星金高恩憑《破墓》以大熱姿態勇奪最佳女主角，是她首次獲封「百想影后」，最佳男、女配角則由《閨密盜賞團》的金鍾洙及《路基完》的李尚熙奪得，男星李到晛憑《破墓》奪得最佳男新人，正在當兵的他特別請假來領獎，至於女歌手BIBI則憑《禍亂》贏得最佳女新人，而最高榮譽的大獎則由《12.12：首爾之春》的導演金性洙奪得。

得獎名單

電視劇部門

最高榮譽大獎：《Moving 超異能族》

作品獎：《戀人》

最佳男主角：南宮民《戀人》

最佳女主角：李荷妮《夜晚開的花》

最佳男配角：安宰洪《假面女郎》

最佳女配角：廉惠蘭《假面女郎》

最佳男新人：李正河《Moving 超異能族》

最佳女新人：Yuna《綁架之日》

最佳導演：韓東旭《惡中之惡》

最佳劇本：姜草《Moving 超異能族》

人氣獎：金秀賢、安俞真

電影部門

最高榮譽大獎：金性洙《12.12：首爾之春》

作品獎：《12.12：首爾之春》

最佳男主角：黃政民《12.12：首爾之春》

最佳女主角：金高恩《破墓》

最佳男配角：金鍾洙《閨密盜賞團》

最佳女配角：李尚熙《路基完》

最佳男新人：李到晛《破墓》

最佳女新人：BIBI《禍亂》

最佳導演：張載玄《破墓》

最佳劇本：柳在宣《枕邊怪嚇》