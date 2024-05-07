怕肉赤︱Tyson Yoshi唔敢借辣跑畀小學生畫花

歌手Tyson Yoshi早前答應學校邀請，親自回應學生圍觀粗口印花車身事件，換來正面回響，他今日（7日）出席活動時表示，感謝學校處理事件十分開明，笑謂若是其他學校一定會被人鬧爆，他說：「我估唔到校長咁Chill，好明白事理，嗰日有整頭化妝就去埋學校，自己有少少嚇親，見到有家長會聽我啲歌，但我啲歌都多粗口，可能家長都後生。」

問日後會否考慮寫兒歌？他笑言兒歌並非他的風格，不過若有卡通片配合也可以考慮。他透露會跟學校合作，讓小朋友設計圖案，然後在車身畫花，不過是在朋友借出的座駕做示範，並非他的辣跑，他直認是因為怕肉赤。早前他又揸着名跑幫襯黃宗澤餐廳，他表示初時不知道是對方餐廳，直言名跑外形矚目，預了被人影，平時還有一部較低調的代步車，最近又送了一部價值數萬元的中古車給女友，他說：「一來佢有車我就唔使車佢，二來有私心，有時攞嚟揸吓！（點解唔買情侶車？）女友駕駛技術要改進吓先，佢部車馬力細啲，我已經有下一部心水車。」

另外，有網民發現Tyson Yoshi與藝人吳家忻（kayan9896）社交網互相取消關注，向來快人快語的他，突然封口不作回應，「你知我向來乜都講，（因為有人詐型？）唔關事，唔係怯，費事啦！唔講啦！總之一世唔講。」