陳善渝性感勾魂　陳穎妮直播周處除衫

藝人陳善渝（Odi）有份主演的新片《查無此人》，於5月底在港上畫，她於飾演劏房神秘房客，與「包租公」鄒文正是一對拍檔；而Odi的角色高傲冷艷又風騷，所以戲服全都性感貼身，為此開工前她特別邀請美容師健身師和營養師操Fit體態及皮膚，以最佳狀態上陣。

Odi笑言自己在戲中是個大壞蛋：「有女人味，勾引人，風騷。平時嘅我係冇呢一面。」雖然她和阿正是「Partner」，但阿正形容得好神秘：「其實我哋真正拍攝時係好少一齊同場出現。」反而阿正和第一次正式拍電影的女主角余凱祺（Kaylee）同場對手戲甚多，阿正表示：「佢好用力、好用心，專業精神畀個Like佢，好放，雖然佢新，但精神同感染力好足夠。」

除了Odi外，李濰靜（Marvia）和陳穎妮（Winnie）這兩位女新人同樣從未試過的性感尺度大膽演出，Winnie角色是個在劏房內以直播維生的女仔，有幾場戲不停換衫除衫轉Cosplay、自己一個對住鏡頭嗲聲嗲氣扭腰擺臀，她稱角色是要花盡自己所有力氣令男人鍾意然後課金，這樣才可以令她有安穩生活，而她與另一租客余凱祺亦發生了感情。

Winnie說：「呢個角色難，我本身唔係性感嘅人，今次仲要做一個男女通殺嘅角色，開工前都有問一啲同女仔拍拖嘅女仔，先知原來佢哋對女仔特別細心，我都有思考角色上點樣表達我對Kaylee嗰份細心，同埋心理關口上又有少少擔心自己性感唔到，不過去到拍攝現場都係嗰句啦，『死就死啦！』」而Kaylee與片中另一戀人黎紀君（Christy）每次見面總雞啄唔斷，Christy覺得鏡頭後 Kaylee是妹妹，大家在拍戲時亦建立默契。