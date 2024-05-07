天音莉莎 胸有使命感

常言道：「天生我才必有用」，每個人有唔同嘅天賦，總有一瓣比較突出，可以為呢個世界帶嚟貢獻，所以千祈咪妄自菲薄！好似今日為大家介紹嘅寫真女優天音莉莎，自覺有一副好身材，因而意識到自己有一份使命，就係為大家獻出美色！

靠青筋波食胡

好波梗係要仔細欣賞，所以日本寫真界喺攝影方面總係精益求精，用到高清技術，等觀眾可以將啲靚相放到大一大。至於好波有乜嘢準則？筆者就認為大得嚟要夠挺，望落脹卜卜、白雪雪，表面隱約見到少少青筋，咁就為之Very Good！有冇辦睇？天音莉莎個心口就有一對！喺2019年開始做寫真女優嘅莉莎，一向以身材出眾為賣點，除咗靠一對H Cup青筋波食胡，仲有個渾圓上翹嘅靚股，就算塊面闊咗啲，個樣又唔算生得特別靚，但喺合適妝容同性感裝束嘅襯托下，呢啲缺點實在微不足道！

藉飲奶升CUP

據莉莎表示，自發育時期開始，就有飲豆奶嘅習慣，飲咗一段日子之後，上圍逐漸大起嚟，但佢唔覺得波太大會對日常生活造成任何不便，亦唔介意其他人用乜嘢眼光嚟睇佢，只知道由嗰刻起，愈來愈鍾意着低胸裝，亦因為成日酥胸半露，聽到唔少讚美嘅聲音，於是對自己嘅身材愈來愈有信心，再加上本身都有留意啲巨乳寫真女優，所以覺得拍寫真係上天畀佢嘅使命，於是膽粗粗走去藝能事務所面試。事實證明，莉莎嘅決定完全正確，加入寫真界以後，好快喺2020年舉辦嘅「夕刊富士小姐選舉」中榮獲冠軍名銜。阿妹又話，好希望喺未來日子推出多啲寫真作品，如果有機會喺電視節目亮相，咁就更加好！