「雙宋」離婚5年首度同場！金秀賢飲恨　南宮民《百想》稱帝

韓國演藝界盛事《第60屆百想藝術大賞》昨晚在首爾舉行，本來被睇好憑劇集《淚之女王》成為最佳男主角的金秀賢不敵南宮民，失落視帝寶座，最後只獲頒人氣獎作為安慰獎。

金秀賢與女星金智媛合演的韓劇《淚之女王》大受歡迎，金秀賢早前以大熱姿態入圍《百想》視帝，拍檔金智媛卻沒有提名，令劇迷大為失望。金秀賢昨晚單拖赴會，可惜不敵人氣古裝劇《戀人》的男星南宮民，無緣稱帝，最後只捧走由粉絲投票選出的人氣獎，他領獎後表示：「能遇上這麼好的作品，還能獲得這麼珍貴的獎，真的很幸福，希望今後也能成為令大家覺得幸福、而我也能感到幸福的演員。」

首次成為《百想》視帝的南宮民坦言曾多次參與同一頒獎禮，卻一直未有獲獎：「今次終於有機會上台說話，真的非常高興，有一個人我一定要多謝，就是編劇。每次去到拍攝現場，即使有多辛苦，只要看到劇本就覺得很感動。」

視后李荷妮捧獎轉軚

前年榮升媽咪的女星李荷妮憑古裝劇《夜晚開的花》贏得視后殊榮，她表示生B後6個月就要應付吊威吔及揮劍等動作場面，坦言覺得很辛苦，想過今後不再拍動作戲：「但今晚我獲得了這個獎，我會重新考慮。」至於《假面女郎》的男星安宰洪與女星廉惠蘭分別捧走最佳男、女配角，男星李正河與Yuna則分別憑《Moving超異能族》及《綁架之日》奪得最佳男、女新人，而《Moving超異能族》更贏得最高榮譽大獎。

去年憑話題韓劇《黑暗榮耀》奪得最佳女主角的宋慧喬，昨晚與男星李聖旻負責頒發視帝及視后獎項，是她與男星宋仲基自2019年離婚後首次同場，不過宋仲基失落最佳男配角後就再沒露面，「雙宋」無緣同框。

湯唯回味韓國影壇足迹

去年憑韓片《分手的決心》膺《百想》影后的女星湯唯，昨晚擔任電影部門最佳女主角的頒獎嘉賓。她回想自己於2005年首次出國與韓國觀眾見面，2009年在美國西雅圖遇上韓片《晚秋》，自此與韓國電影結緣，2011年更憑該片首次踏上《百想》舞台，去年則憑《分》片再次參與盛事，而今年有幸以頒獎嘉賓身份再次赴會，自覺幸運：「我希望將這份幸運跟大家一起分享！」

Krystal安俞真黑白雙煞鬥新丁

一眾參加《百想》的藝人昨午率先現身紅地氈跟觀眾打招呼，女團f(x)成員Krystal以黑色Deep V露腰裝大晒心口和小蠻腰。韓劇《Moving超異能族》的高允貞與電影《閨密盜賞團》的高旻示角逐新人獎，她們分別穿上閃爆藍黑色晚裝及黑色Deep V裙晒高貴氣質。至於在人氣獎投票中勝出的女團IVE隊長安俞真，以全白造型示人，散發清純氣質。

金高恩大熱開齋膺影后

電影獎項方面，男星黃政民憑電影《12.12：首爾之春》成為《百想》影帝，女星金高恩則憑《破墓》以大熱姿態勇奪最佳女主角，是她首度獲封《百想》影后，至於最佳男、女配角由《閨密盜賞團》的金鍾洙及《路基完》的李尚熙奪得。

男星李到晛憑《破墓》奪得最佳男新人，正在當兵的他特別請假來領獎，發表得獎感言時提到有份角逐視后的女友林智妍：「智妍啊，多謝你！」至於女歌手BIBI憑《禍亂》贏得最佳女新人，最高榮譽大獎則由《12.12：首爾之春》的導演金成洙奪得。