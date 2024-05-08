【是日通勝】

農曆四月初一

甲辰年 己巳月 壬申日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、掃舍、整路

忌：動土、安床、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：16、34、23

幸運顏色：金黃色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：事業遇到阻力，搞好人際關係是當務之急。

金牛座：只要有足夠耐性，可把當下難題逐一克服。

雙子座：不滿現狀，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

巨蟹座：愛情運非常好，無事獻殷勤，伴侶更愛你！

獅子座：工作順利，即使出現麻煩，仍能從容面對。

處女座：事業運與愛情運齊齊上升，生活稱心如意。

天秤座：精神奕奕，行動力強，面對新挑戰不會怯。

天蠍座：是時候改掉亂花錢習慣，適宜做理財計劃。

人馬座：事業運上升，但財運跌勢明顯，小心理財。

山羊座：人緣運上升，適合聯誼會友，可盡興而歸。

水瓶座：凡事能坦白說出，就不會引起那麼多誤會。

雙魚座：判斷力差，投資要審慎，心急易墮入陷阱。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）虎 是非多

鼠：桃花旺，身邊有可能出現一位追求者。

牛：正職收入未達預期，但副業會有驚喜。

虎：是日沖煞，易跟伴侶鬧不和，需忍讓。

兔：事業陷入樽頸期，做事變得舉棋不定。

龍：有點固執，總希望伴侶順從自己想法。

蛇：工作狀態不錯，但需要注意人事溝通。

馬：銀根短缺，宜審慎理財，勿胡亂花費。

羊：有利事業的貴人出現，應向對方請教。

猴：跟伴侶加強溝通，感情關係會更加好。

雞：進行錢銀交易要小心，以免誤墮法網。

狗：有伴侶者要加強溝通，提防誤會加深。

豬：單身者主動參與社交活動，易有得着。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

肖羊者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

因為生性溫柔，願意體恤別人，所以肖羊者一般的人緣運皆不錯，特別容易得到異性的青睞。不過，大部分肖羊者也有猶豫不決的特質，如果合眼緣對象多於一位，或同一時間有不同的人作出追求，往往無法馬上作出抉擇。即使下了決定，也會因為怕傷害別人而吞吞吐吐，容易造成誤會。

肖羊者不貪求新鮮，所以很少出現見異思遷的情況。他們喜歡細水長流的感情，因為生性依賴，感情上一旦「落戶」，便會全心全意善待愛人；所以除非發生完全無法挽回的情況，否則絕少主動離開伴侶。另外，肖羊者很少明刀明槍去談情說愛，喜歡運用暗示技巧去表達心意，也懂得巧妙地去討意中人歡心，是個十分婉轉的情人。

‧男性貼士

肖羊的男性很願意遷就伴侶，結婚後更是典型的「好好先生」，但他們面對心儀對象往往不夠積極，除非對方也有好感，並給予進一步提示，否則肖羊的男性常常停留在暗戀階段。

‧女性貼士

肖羊的女性溫柔體貼、善解人意，也很注重外表打扮；她們很信任伴侶，會盡力配合，所以有時顯得略為欠缺自我。要追求肖羊的女性，最好表達出真誠和耐性，較易打動她們的芳心。