林俊傑雨中開騷引罵戰　王心凌有求必應慶祝粉絲分手

新加坡天王林俊傑亦於同日在深圳展開一連兩場的個唱，惟第一場已出師不利，未等及開場已經下暴雨，觀眾入場時紛紛開遮及穿上雨褸。3小時的演出期間落足兩小時雨，不過他仍面不改容，全程投入跳唱，亦有觀眾趁機上演求婚記，女方戴上頭紗，一對新人還當眾接吻，引來前後排觀眾起哄。

對於林俊傑在雨中開騷，有網友擔心他會病倒，卻有人爆料指因舞台設有棚架作遮擋，他面部根本沒有半點雨水，真正可憐的是場內觀眾。不過即有歌迷為偶像平反，直言他演出時不時走出T台陪粉絲一起淋雨，也有網友指他開演唱會有過千萬進帳，即使淋雨演出也問題不大，認為根本不用替他操心，惟雙方各持己見最後引起罵戰。

而台灣「甜心教主」王心凌日前於武漢開騷，逼爆逾萬人場館。演出期間，有女粉絲舉起巨型紙牌點唱，並寫上「剛分手，想聽《一律建議分手吧》」，此舉引起心凌注意，並好奇問：「是分手多久了？一天？真的嗎？我們要慶祝她分手快樂對不對，下一個男人會更好。」之後心凌即席演繹該曲，唱畢後又打趣說：「才分手一天，應該不會明天就復合吧！」粉絲聞言即耍手擰頭，場面搞笑。