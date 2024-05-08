區瑞強要「剪爛張身份證」？保持年輕最緊要有腦活力

【特約報道】「民歌王子」區瑞強這名字相信無人不知曉，出道超過40年，觀眾可能從電台、電視台或廣告見過或聽過，出道多年的他笑言保持年輕秘訣是「剪爛張身份證就可以保持年輕」。

他稱自己是幸運的人，一直以來所做的工作都是自己興趣，無論是唱歌、寫歌或電台主持，歌唱事業不用多言，電台節目可以暢所欲言已難能可貴。當DJ的他眼見其他同台的師弟師妹為1小時節目做很多準備，但自己從不做準備功夫，他解釋只是不在節目前做準備，準備的功夫在每天24小時都在做，例如駕車時聽到一首歌，會去假設如果跟聽眾分享，這首歌意義何在等，為何推薦等等。

演唱會要夠精彩 歌手個腦要夠精靈

談及24小時都在做準備，他稱做演唱會同樣是這模式，演唱會就是他的生活一部分，每年都會做的一件事。自己身兼幕前幕後，要兼顧的事情變得更多，坦言最緊要是健康，特別是腦部，如果演唱會當下轉數變慢，會使整個演唱會「無咁好睇」。

但有觀眾的支持，就變成他的養份一直堅持下去。他提及演唱會一些事，稱演唱會期間會有一些觀眾大叫支持他，但他既要演唱亦要顧及觀眾反應，轉數慢些少都不能兼顧。

他憶述以前看見爸爸年齡與他現在相若時，體態都明顯老化，但現時科技進步，經常有好食材及環境去培養身體，亦有不同種類的保健品，自己即使已到達當初爸爸的年齡，體態都明顯有分別，更重要是有心靈的配合，而他的心靈養份正是音樂。

闊別40年再次擔起代言人 年齡漸大要學慬補腦

- 中西科研配方，91%用家認同4週有效增強腦力^​

- 逾20種健腦珍貴中草本，包括珍貴靈芝、人參、高山紅景天，配合龍骨、牡蠣、活腦維他命B群，有助維持情緒健康

^根據NuanceTree Ltd 2021-2022 年度 “腦精靈 - 記憶配方” 試食調查報告； 44名用家試用28日調查