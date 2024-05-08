區瑞強要「剪爛張身份證」？保持年輕最緊要有腦活力
2024年05月08日 09:00
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區瑞強出道超過40年，依然保持年輕、頭腦靈活。（客戶提供）
【特約報道】「民歌王子」區瑞強這名字相信無人不知曉，出道超過40年，觀眾可能從電台、電視台或廣告見過或聽過，出道多年的他笑言保持年輕秘訣是「剪爛張身份證就可以保持年輕」。
他稱自己是幸運的人，一直以來所做的工作都是自己興趣，無論是唱歌、寫歌或電台主持，歌唱事業不用多言，電台節目可以暢所欲言已難能可貴。當DJ的他眼見其他同台的師弟師妹為1小時節目做很多準備，但自己從不做準備功夫，他解釋只是不在節目前做準備，準備的功夫在每天24小時都在做，例如駕車時聽到一首歌，會去假設如果跟聽眾分享，這首歌意義何在等，為何推薦等等。
演唱會要夠精彩 歌手個腦要夠精靈
談及24小時都在做準備，他稱做演唱會同樣是這模式，演唱會就是他的生活一部分，每年都會做的一件事。自己身兼幕前幕後，要兼顧的事情變得更多，坦言最緊要是健康，特別是腦部，如果演唱會當下轉數變慢，會使整個演唱會「無咁好睇」。
但有觀眾的支持，就變成他的養份一直堅持下去。他提及演唱會一些事，稱演唱會期間會有一些觀眾大叫支持他，但他既要演唱亦要顧及觀眾反應，轉數慢些少都不能兼顧。
他憶述以前看見爸爸年齡與他現在相若時，體態都明顯老化，但現時科技進步，經常有好食材及環境去培養身體，亦有不同種類的保健品，自己即使已到達當初爸爸的年齡，體態都明顯有分別，更重要是有心靈的配合，而他的心靈養份正是音樂。
闊別40年再次擔起代言人 年齡漸大要學慬補腦
他不諱言指，現時自己年紀已漸大，偶爾也會忘記些事情，歌唱時忘詞，最嚴重是約兒子飲茶也忘記失約。而且眼見身邊朋友腦部狀況每況愈下，活動能力都開始下降，非常擔心，所以補腦都要及早。他笑指自己近年都開始食保健品，最近在食維特健靈「腦精靈https://bit.ly/3yb0Rrh 」，感覺自己有更多空間記事情，每朝起身都充滿精神。他自覺食了有好轉，更乾脆當起了代言人。平常他接廣告都十分謹慎，一定要試過產品、覺得適合自己，才會接拍！「這個年齡，真的首先要保護好個腦！頭腦靈活，才有腦活力做自己喜歡的事，生活自然精彩」。
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