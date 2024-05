Drake大宅發生嚴重槍擊案保安重傷　男歌手被懷疑是幕後主腦？

加拿大樂壇天王Drake與美國饒舌男歌手Kendrick Lamar 近期結怨,而他位於多倫多的寓所於昨日(7日)凌晨時份遭槍手開槍襲擊,事件中導致一名人士重傷!

事發後多倫多警方於社交網站公開事件,指事發於凌晨2時09分左右,當時一架車輛於寓所對外的交匯處駛過,車內的槍手突然向寓所槍擊,而警方接報後即趕到場,涉事車輛事後亦逃離現場。據知受傷人士隨即被送院,而受傷人士正是Drake的保安團隊人員,事件中Drake並沒有受傷,暫時不知Drake於事發時是否在家中,不過有指他最近正身在多倫多。

事發後警方召開記者會講述今次槍擊事件,並證實事件中有一名保安人員胸部對上位置被槍傷目前情況嚴重,警方沒有透露疑兇或涉事車輛資料,由於事件在調查中所以暫時行兇動機不明。至於事發時Drake是否在家中警方亦表示暫時不清楚,只透露Drake好合作。有記者問及槍擊案會否與Drake及Kendrick的恩怨有關,警方拒絕談論,只表示現場閉路電視拍下事件的經過,將會翻看閉路電視片段來進行調查。

除了Drake的寓所遇襲之外,他位於倫敦的時裝店櫥窗早前亦被人噴上「他們不等於我們」(They not like us)的字句塗鴉,字句明顯是來自Kendrick批評Drake的歌曲《Not Like Us》。Drake 與Kendrick近幾星期互相展開連串罵戰,Drake早前公開指Kendrick打女人,而他其中一名子女亦非他親生。