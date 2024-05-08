楊紫瓊接拍《銀翼殺手3》劇集演未來複製人

奧斯卡金像影后楊紫瓊日前以「錫紙」造型出席「時尚奧斯卡」《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala），剪短了頭髮的她踏上紅地氈後即成為傳媒的焦點。而今日就有美國電影網站透露楊紫瓊將接拍亞馬遜Prime Video投資的迷你劇集《銀翼殺手2099》（Blade Runner 2099）。

《銀》是80年代經典科幻動作片《2020》（Blade Runner）的第3集，而事隔多年影片於2017年開拍續集《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049），於續集中男主角夏里遜福（Harrison Ford）與「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）合作。目前第3集的故事情節保密，但有消息指楊紫瓊將飾演一名臨終的未來複製人Olwen。

消息傳出後，楊紫瓊亦有於社交網站證實消息。據知劇集近期於布拉格開拍，暫時未知楊紫瓊的短髮是否為新劇角色而剪。近期執導Disney+人氣劇集《幕府將軍》（Shogun）的導演Jonathan van Tulleken 將執導《銀》首兩集，並兼任執行監製，《2020》的知名導演烈尼史葛（Ridley Scott）則任監製。