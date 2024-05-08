叫孕婦：「求老公讓你無痛分娩」 生田斗真失言道歉

演過不少日劇與電影的39歲日本男星生田斗真，去年11月離開前名尊尼事務所的SIMLE-UP.後，解禁開設社交網，不時與粉絲互動交流。但日前，他於網上與粉絲大玩「你問我答」時卻不慎失言，在網上引起軒然大波，即使昨晚(7日)他留言道歉，但依然無補於事。

當日，一名懷孕9個月的女網民留言，表示對即將生B感到害怕，沒想到已婚兼為一子之父的生田竟叫對方：「求你的老公讓你無痛分娩吧！」其言論一出，引來大批網民不滿，炮轟他回答態度輕浮，不但沒有體諒女性生小孩的辛苦，其用詞更曝露男尊女卑的思想，也有網民直指他沒常識，並不是打無痛分娩就完全不痛，也有不少女粉絲坦言：「對他徹底幻滅了」。

昨晚深夜，生田終於跪低，以白底黑字在即時動態留言道歉：「有人因為我的言論而受傷，對不起。」他表示過去曾了解到無痛分娩可幫助舒緩產婦的緊張與恐懼，雖然需要花一筆費用，但因此才提議對方跟家人商量看看，但卻沒有把話說清楚，也用了奇怪的方式表達，他表示今後會多加注意，並再向提問者道歉。

但其留言未能平息民憤，有網民認為他沒有意識到自己價值觀陳腐，夫妻關係應是對等，不該用「求」的字眼，況且現今社會不少女性以單親媽媽身分出產，他的回答卻以有老公為前提，想得不夠周全。生田於2020年與女星清野菜名結婚，前年更成為人父。 他過往効力尊尼事務所時，為保護形象被禁止使用社交網，如今離巢後即失言出事。