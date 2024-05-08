經典歌舞片《油脂》女星Susan Buckner離世

曾參演70年代荷里活經典歌舞片《油脂》（Grease）的美國女星Susan Buckner 日前離世，享年72歲。

家庭發言人透露Susan於上周四（2日）在邁阿密離世，並未公布死因。Susan多年參演過多部電影及劇集，她於《油脂》中飾演學校啦啦隊Patty Simcox，雖然戲份不多，但她有份與女主角奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）等人合唱片中經典歌曲《Summer Nights》。多年來Susan亦經常出現《油》的紀念活動與一眾老拍檔重聚。

除了《油脂》之外，Susan亦有於電視電影《The Amazing Howard Hughes》中飾演已故性感女星珍哈露（Jean Harlow），此外，80年代初她亦與當時未走紅的女星莎朗史東（Sharon Stone）合演恐怖片《鬼嚇鬼》（Deadly Blessing）。1989年參演完《學警出更第六集:皇氣逼人》（Police Academy 6: City Under Siege）之後為家人息影，並從事兒童劇場及舞蹈教育的工作。