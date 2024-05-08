【簡潔生活學】長者收納是否很難？

看過不少導演訪問，說拍攝對象中，最難就是小孩與寵物，換在收納業務，又有沒有難應付的對象呢？我問你，是否會答：長者！答對一半。的確長者們一般都有儲物習慣，也許跟他們年輕時物資缺乏有關，生活艱難，對每一樣東西都珍而重之，這一點是可以理解。

早陣子在電台節目中，跟主持人也有談起有關長者收納的問題，她發現長者對於斷捨離，似乎呈兩極化，一是甚麼都儲，一是甚麼都掉，以她爸爸為例，雪櫃不容許放太多食物，所以每次都迫他們「清倉」、房間也一樣，不會有多餘的物件。

對於這類老友記，我是十分欣賞，因為他們清楚自己生活需要甚麼，不會積存過多沒用的東西，對身心健康都有好處。

老實說，長者不一定難以說服或勸導，但比較需要有耐性去溝通，我們接過不少社企轉介的個案，都是獨居老人，主要是他們體力不足或行動不便，久而久之，家中角落囤積了很多沒用的東西。當收納團隊處理這些情況，會花多點時間跟他們聊天，先建立信任，再深入了解他們的生活習慣和需要，再重新為他們規劃理想的收納位置，當完成整理，他們感覺良好，自自然然會作出改變。雖然不一定每次都百分百成功，但只要有少少的改變，已是一大進步。

在收納時，長者不一定是最難應付，反而是逃避現實，沒反思生活方式出問題、固執己見的人，才是收納師最大的挑戰。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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