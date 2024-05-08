獅城追星食新店　嘗盡亞洲風味饌

獅城追星食新店 嘗盡創音滋味

早前美國樂壇天后Taylor Swift到新加坡開演唱會，為當地帶來極大回響，更帶動巨大的旅遊和經濟效益。緊接着無論是K-Pop偶像團體NCT DREAM、aespa和EXO成員D.O，抑或全日籍女團XG亦會前往當地獻唱，粉絲勢必捧場。欣賞演唱會之餘，更要乘機走訪當地新開的餐廳，精選多間創意十足的食店，讓大家食飽有力嗌足全場！

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善用食材唔浪費

剛於3月開業的Dirty Supper，明明是一間新店，但初次到訪會予人去錯地方的錯覺，因為餐廳設計裝潢猶如一間舊式餐室。主理人兼主廚Peter Smit曾在澳洲、倫敦和新加坡的餐廳任職，打造出自己的烹飪風格，新店以燒烤和善用食材「由頭吃到尾」（Whole Animal Cooking）的理念作主調，盡量選用當地材料，注重用盡每一個部分。例如用上當地養蝦場的蝦，簡單加鹽調味，配清新的柑橘醬、辣忌廉和醃青辣椒等配料，酸爽微辛。或用上在地鴨子製作的熟成鴨胸，煮熟後配加黑啤醃的無花果醬和酸豆，帶來陣陣的鹹甜氣息。

Chef Peter對肉類的各部分有深厚認識，如將整個豬頭烤焗1日，然後切出豬下巴肉、豬脷、豬鼻和豬眼後方的肉等切碎拌勻，加點辣根和芥末調味再炸成小件，吃時配白鯷魚醬，作香口小吃最好不過。剩下的豬肉會煉製豬油，配燒魷魚和醃青番茄醬，油潤又入味。店內的雞尾酒同樣有新意，Wagyu Boulevardier以和牛油脂浸洗祼麥威士忌加金巴利酒及苦艾酒調配，滲出淡淡油香。其他還有Lemon Martini和Apple Highball等選擇，用來配菜更富層次。

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現代韓烤有驚喜

剛開幕的現代韓式燒烤餐廳GU:UM由米芝蓮星級韓籍主理人兼主廚Louis Han開設，Chef Louis曾於韓國和阿布扎比等地的高級地中海和意大利餐廳任職，2016年到新加坡工作，後來決定專注研究現代韓國料理，先後在不同的廚藝比賽獲得獎項。於2020年開設他首間餐廳NAE:UM，為客人提供摩登韓食，兩年後獲得米芝蓮一星，他亦同時得到年輕主廚大獎。

新店主打現代風格的韓燒，食材融入西式烹調技巧，配合炭烤手法，帶來各款海陸美饌。招牌烤肉可揀選日本MBS8但馬和牛肉眼、USDA Prime西冷牛扒或西班牙伊比利亞黑毛豬肉。之後可按喜好選擇以韓式牛扒醬、韓式辣椒醬或魚露醃製，又或簡單加鹽燒烤，吃時配韓式小菜和泡菜，香口美味。

烤肉以外，還有很多選擇。前菜有韓式薯仔煎餅配加蒜苗、韓國梨肉和青葱等混合的牛肉他他，放點醃洋葱和蛋黃醬拌勻，開胃美味。大廚還以炸雞為靈感創作出炸椰菜花、午餐肉和年糕，配甜辣醬享用，夠晒惹味！吃過炸物，來一口加紫蘇葉、辣醬和麻油拌勻的韓式粉絲，幼滑又清香。甜品同樣創意十足，韓國人吃烤肉愛飲韓國米酒，大廚將韓國梨子挖空釀入韓國米酒製作的沙冰，吃過烤肉再品嘗，減膩清熱。另一款炭烤番薯，將薯肉挖空釀入番薯慕絲，表面灑糖後火炙成焦糖狀，甜美軟滑。

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和牛拉麵夠惹味

日本和牛及拉麵舉世知名，東京六本木人氣和牛拉麵店MASHI NO MASHI剛於新加坡開設分店，主理人兼主廚濱田壽人曾在獅城居住3年，熱愛當地各款小食。他從日本牧場直接進口高質的尾崎和牛，烹調出不同口味的麵食和小菜。新店以黃色作設計主調，醒神吸睛，店子特別向當地電影製作人Eric Khoo致敬，內裏有他身穿員工制服的照片。濱田師傅更以Eric的電影作靈感，炮製當地獨有的和牛肉骨茶，以和牛取代排骨，配牛骨湯品嘗，再加傳統醬料和米飯，為這道經典菜式添上新意。此外，大家還可以嘗到經典的和牛沾麵，麵條配慢煮尾崎和牛肉、半熟蛋和蔬菜，沾麵汁是熬煮24小時的和牛骨湯，濃郁美味，剩下的麵汁還可加高湯慢慢品嘗。不容錯過的還有新店限定的和牛點心，包括有香口的炸和牛春卷、和牛燒賣、蒸和牛排骨等。品牌亦計劃推出新加坡分店獨有的福建炒麵及和牛喇沙等，令人相當期待。