陳卓賢做音樂總監犧牲休息　自嘲不善與人溝通

歌手陳卓賢（Ian）中午到電台宣傳新歌《Thank You Postman》接受訪問，吸引不少粉絲在場守候。將於7月舉行個人演唱會的他除了是歌手身份，今次更會首次擔任音樂總監，他自嘲笑說：「自己好多idea、又麻煩，開會嘅時候監製就鼓勵我做埋音樂總監，咁樣會更加積極投入。」

講到工作如此忙碌，如何能分身兼顧那麼多工作，Ian則自嘲不善於與人溝通，故能做到就盡量自己去做，不過亦因此要犧牲私人休息時間，過往做運動員每日睡10至12小時，現在每天只睡3、4小時，要取捨、要犧牲，他說：「以前唔飲咖啡，依家就要靠飲咖啡，唔飲唔得，但係滿足感就相當大，做咗件好好嘅事，有時會由心而發微笑。」Ian被問到做音樂總監會否很霸道？他笑說：「又唔會霸道，因為身邊嘅都係前輩，自己都係向佢哋學習，同埋大家都係討論，為件事好。（會唔會同其他人做音樂總監？）未必，因為同人監製或者做總監要有好多溝通，自己唔善於溝通，只係善於自己同自己溝通。」Ian預計今年會推出5首歌，笑言每日也向公司爭取推出大碟，透露希望當中有首歌會寫關於自己的愛情故事，至於能否執筆填詞，則要看時間而定。

Ian指演唱會以TEARS為主題，但自言平日較少喊，亦覺得流眼淚有不同類型，又透露自己日常也有不少人神交戰的時刻，會有不同情緒，在演唱會中大家能看到他的內心世界剖白。對於演唱舞台，他先賣關子不願透露：「總之好靚，會冇盲點，照顧到所有觀眾，同埋有種被大家包圍嘅感覺。」 Ian在電台一口氣完成多個訪問後，約3時半離開，離開前為粉絲簽名，講到母親節，他指已經安排好與媽媽食午餐慶祝，禮物則保持神秘。他又在電台訪問中透露對上一次親筆寫信就是寫給媽媽，相當孝順。